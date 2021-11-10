Tartışmalı kareye Saadet Partisi’nden ilk açıklama: Kamuoyunun takdiri

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘cumhurbaşkanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme talebi Saadet Partisi’nden gelirken, Karamollaoğlu’nun tüm parti liderleriyle görüşme programı kapsamında Erdoğan’dan randevu istediği belirtildi.

Erdoğan ile Karamollaoğlu’nun görüşmesi saat 15:00’te başladı; 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan’ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu’na oturacağı yeri göstermesi ve çekilen kareler sosyal medyada tartışma yarattı.

Görüntülerde Erdoğan, Saadet Partisi liderine yanında duran ve görüştüğü isimleri ağırlarken kullanılan koltuk yerine, uzak mesafedeki koltuğu işaret ettiği anlaşılıyor.

Görüntülere ilişkin Diken’e konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, şunları söyledi: “Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

Görüşme talebinin Saadet Partisi’nden geldiğini söyleyen ve Karamollaoğlu’nun tüm partilerin liderleriyle görüşmek üzere bir program yaptığını hatırlatan Kaya, şöyle devam etti: “Bizim gündemimizde ülkenin ekonomik koşulları, içinde bulunduğumuz adalette ve hukuk alanında yaşanan sorunlar ve ülkedeki temel sorunlar vardı. Bu konuya ilişkin tüm siyasi parti liderleri ile olduğu gibi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme talebi tarafımızdan gitmişti.”

İttifak tartışmalarının görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Kaya, şunları söyledi: “Bizim gündemimiz belirttiğimiz konulara ilişkindi. Tabii bir de sayın cumhurbaşkanının kendi gündemleri olabilir. Fakat randevu bizim açımızdan ülkenin sorunlarını konuşmak üzere talep edilmişti. Bizim gündemimiz bundan ibarettir.”

Karamollaoğlu: Dostane bir görüşme oldu

Temel Karamollaoğlu, ise görüşme sonrası şunları söyledi: “Sayıncumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. İki saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum.”