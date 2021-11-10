Gram altında rekor sürüyor

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki rallinin etkisiyle bugün bir kez daha rekor tazeledi ve 576 liraya kadar tırmandı.

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Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi izledi.

Gram altın hafta başından beri ise rekorunu önce 569 daha sonra ise 571 liraya çıkardı. Çeyrek altın ise 941 liraya kadar ulaşmış durumda.

Saat 13.00 itibarıyla ons altın 1825 dolar civarında işlem görürken dolar/TL 9,82’de.

Küresel altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltılacağına dair açıklamasına rağmen faizleri artırmakta aceleci davranmayacağını belirtmesinden destek alıyor.