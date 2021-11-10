Kur tırmanışa geçti

Büyükelçi krizi sonrası 9,85’i aşarak rekor kıran dolar kuru bugün yeniden 9,80’i geçti.

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Dolar/TL gün içinde yüzde 1’e yakın değer kazanarak 9,83’e kadar ulaştı.

Avro/TL ise 11,36’dan işlem görüyor.

Kurdaki yükselişte bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri ve dış borç ödemelerinin oluşturduğu baskı etkili.

2019 yılına 6 liranın altında başlayan dolar/TL’de kayıp ise şuan yüzde 65’in üstünde. TL’de bu yılın başındaki 7,30’lu seviyeler hesaba katıldığında ise yüzde 30’ları geçen bir erime var. Eylül ayına göre ise bu oran yüzde 20’lerde.

Dolarda tarihinin en yüksek seviyesi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 ülke büyükelçisi için ‘istenmeyen kişi‘ talimatını verdiğini açıklamasının ardından 25 Ekim’de 9,85’le görülmüştü. Yükselişte aynı zamanda Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi de etkili olmuştu. Büyükelçi krizin aşılması ile birlikte ise kur 9,43’e kadar çekilmişti.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde Merkez Bankası (MB) ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL’ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde. MB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20’lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişi daha da yukarı çekebileceği görüşünde.

Hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak adına şu ana kadar vergi teşvikleri, doğalgaz ve elektrik fatura destekleri gibi çeşitli sübvansiyonlar yaptı.

Birçok bankacı MB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL’deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor. MB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi ancak bunun için yıl sonuna kadar ‘sınırlı‘ bir alanın kaldığını belirtti.

MB’nin bir sonraki faiz kararı ise önümüzdeki hafta.

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyor. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolar.