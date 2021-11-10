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Yaramazlara biraz batar!

Genelevde aşı olanlara ücretsiz seks

Avusturya’da bir genelev, binalarında Covid-19’a karşı aşı olanlar için ‘ücretsiz’ hizmet sunmaya başladı.

Fotoğraf: Rueters

Ülkede geçtiğimiz hafta aşısız insanların restoran ve kafelere girmesi yasaklanmıştı.


Viyana’da bulunan ‘Fun Palast’ isimli mekanın yöneticisi Christoph Lielacher, Reuters’a bu yasağın ardından başlattıkları uygulamanın ‘çok popüler’ olduğunu söyledi. 

Mekana saat 16 ile 22 arasında gelenlere istedikleri takdirde aşı yapıyor. Ardından da bu kişilere ‘VIP kısımda’ istedikleri bir seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika veriliyor.

Mekan yöneticileri, uygulamanın başlamasıyla insanların koşarak aşı olmaya geldiğini duyurdu. Genelevde ayrıca kadınların ve 14 yaşına kadar çocukların yanlarında yetişkin bulunması kaydıyla yararlanabileceği eğlence alanları da bulunuyor.

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