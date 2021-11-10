Ziraatçilerin tahmini: Temel gıdada zam dalgası olacak

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkan Hüseyin Demirtaş, gelecek dönemde gıda ve tarım ürünlerinde zam beklentisini dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Demirtaş, genel enflasyonun itici gücünün gıda enflasyonu olduğunu, enflasyonun geleceğini tahmin etmek için de Üretici Fiyatları Endeksi’ne (ÜFE) bakmak gerektiğin kaydetti.

Dernek başkanı, ekim ayında TÜİK’in açıklamasına göre ekim ayında ÜFE’nin Aralık 2020’ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 arttığını anımsattı.

Demirtaş, son 12 aylık artışın da yüzde 36,2 olduğunu belirterek aynı dönemde tavuk etinin yüzde 64, dana etinin yüzde 23, ayçiçeği yağının yüzde 60,8, margarinin yüzde 53,8, yumurtanın yüzde 49,3, mercimeğin yüzde 41,8, zeytinyağının yüzde 39,4, süt ve yoğurdun yüzde 35, nohutun yüzde 34,4, ekmeğin de yüzde 26,4 arttığını söyledi.

Dernek başkanı şöyle devam etti: “Bu tablo, önümüzdeki dönemde de gıda ve tarım ürünlerinin aşağı yukarı bu oranda bir artış olacağını göstermekte. Bu yıl özellikle hububat, bakliyat ve yağlık bitkiler alanında kuraklığa bağlı rekolte düşüşlerinin yanı sıra hayvancılık ve süt üretiminde yaşanan sorunlar göz önüne alındığında et, süt, ekmek, makarna, bitkisel yağ gibi temel gıda maddelerinin zam dalgasında başı çekeceklerini söyleyebiliriz.”