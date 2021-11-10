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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk’ın anketi kendisine pahalıya patladı: Rekor kayıp

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın “Hisselerimin yüzde 10’unu satmalı mıyım?” sorusunu sormasının ardından şirket, iki günde 50 milyar dolar kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Musk, sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamayı’ seviyor.


Musk’ın en meşhur paylaşımlarından biri 2018 yılındaki “Tesla’nın hisselerini 420 dolardan alıp halka kapalı hale getirmeyi düşünüyorum” demesiydi. Musk’ın Tesla’nın halka açık hisselerini alabileceğini belirtmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 11 civarında yükselmiş, takip eden günlerde ise tüm kazançlarını geri vermişti.

Geçtiğimiz haftaysa ABD’li araç kiralama şirketi Hertz’in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından Tesla’nın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolara ulaşmıştı. Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Ancak bu anlaşmanın henüz imzalanmadığını ve ‘Tesla’ya etkisi olmayacağını’ söyleyen Musk’ın paylaşımları sonrası şirket hisseleri yeniden düşüşe geçmişti.

Musk’ın bu yılın başlarında Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan paylaşımlarını da unutmamak gerek…

‘Tesla hisselerimi satayım mı?’

Musk’ın Twitter hesabından başlattığı Tesla hisselerinin yüzde 10’unun satışıyla ilgili ankette kullanıcıların çoğunluğu ‘sat‘ yönünde oy kullanılmıştı.

ABD’li milyarder anket sonucundan çıkan kararı uygulayacağına söz vermişti.

Musk’ın bu oyunu, Bloomberg milyarderler endeksi tarihine en büyük iki günlük düşüş olarak yansıdı. Böylelikle Musk, dünyanın en zengin milyarderleri listesinin zirvesindeki Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki farkı 83 milyar dolara çekti.

Daha önceki en büyük düşüş, 2019’da Jeff Bezos’un eşi MacKenzie Scott’tan boşanmasının ardından 36 milyar dolar kaybetmesiyle yaşanmıştı.

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