Akşam Postası / 10 Aralık 2021

MetroPOLL başkanı: AKP’deki kayıp daha fazla sürmez, aday çok iyi belirlenmeli
MetroPOLL Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, ‘millet ittifakı’nın ‘yanlış’ aday belirlemesi durumunda, son dönemde oy kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanabileceğini öngördü.
Türkiye’ye ‘İnsan Hakları Günü’ mesajı: Sansür gerçekleri değiştirmez
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, Türkiye’de bağımsız medyanın karşılaştığı zorluk ve tehditlere dikkat çekmek adına bir ilan kampanyasıyla kutladı. Kampanyanın sloganıysa “Sansür gerçekleri değiştirmez.”
Reuters anketi: 13 kurumdan 12’si faizde ortalama 100 bp indirim bekliyor
Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki hafta düzenleyeceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL’deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesini gördü
ABD’de yıllık enflasyon beklentilerin üstünde artarak yüzde 6,8 olarak kayda geçti. Bu rakam aynı zamanda 1982’den beri görülen en yüksek seviye.
Ankara duymasın: Katar, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayacak
Katar Enerji ve ExxonMobil’den oluşan konsorsiyum Kıbrıs adasının güneydoğusundaki 5’inci parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzaladı.
Assange için ABD’ye iade kararı
Britanya’da WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesine ilişkin alt mahkeme kararını yüksek mahkemeye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı. Böylelikle Assange’ın ABD’ye iade edilmesinin önü açıldı.
İmamoğlu’na göre Soylu klinik vaka
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede ‘terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin çalıştığını’ öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş” dedi.
Soylu aynı gün söyledi: Türkiye’de 160’tan az, İBB’de 557 ‘terörist’ var
Erdoğan ‘dönemin ruhu’na göre ayet okudu, Twitter’dan ‘alternatifler’ geldi
Geçim sıkıntısı bir numaralı gündem haline gelmişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakara Suresi’nin “Rabbimiz ‘Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız‘ buyurmaktadır” ayetini okudu.
Dolar müdahaleyle önce 20 kuruş düştü, sonra arttı; 13,85-90 bandında seyrediyor
Dolar/TL kuru, Merkez Bankası’nın (MB) piyasaya müdahalesi sonucu 13,75’e kadar geriledi ancak kısa sürede yeniden 13,90’ı gördü.
İkinci elde araç fiyatları bir ayda yüzde 35 fark etti
Türkiye’de ikinci el online araç pazarında fiyatlar kasımda yüzde 35 arttı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 49 olarak hesaplanıyor.
Rus ekonomistler araştırdı: Lego altından daha karlı yatırım
Rusya’da yapılan araştırmaya göre Lego’ya yatırım yapmak altına ya da sanat eserine yatırım yapmaktan daha kazançlı.
Erdoğan ‘El koyacağız ‘demişti: Otomotiv bayisine ‘stokçuluk’tan para cezası
İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira ceza verildi.
Resmi sayının iki katından fazla: DİSK’e göre 8 milyon 281 bin işşiz var
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye’de 8 milyon 281 bin işsiz bulunduğunu bildirdi.
TÜİK: İşsizlik ekimde azaldı
Online yurt dışı alışverişte nelere dikkat etmeli?
Yurt dışından alışveriş için gümrük kurallarını bilmekte yarar var. Kurallara uymayan eşyaların ithalatına izin verilmiyor.
Barınamayanlar Hareketi’nin Ankara’da düzenleyeceği eyleme valilik engeli
Yetersiz yurt imkanları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin Ankara’daki eylem çağrısı valilik engeline takıldı: Uygun görülmemiş.
‘Covid-19 obezler için niye daha riskli’ sorusunun yanıtı bu araştırmada saklı
ABD’de yapılan bir araştırma, Covid-19’un obez ve fazla kilolu kişilerde neden daha ağır seyrettiği sorusunun yanıtını bulmaya yardım edebilir.
50 yılın en sıcak kasımlarından birini yaşamışız
Türkiye’de geçen ay son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı.
Emekli öğretmen kocası tarafından öldürüldü
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Londra’daki bağımsız mahkeme: Çin Uygurlara yönelik ‘soykırım’dan suçlu
Londra’da resmi olmayan bağımsız bir mahkeme Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Sincan bölgesindeki Uygurlara ve diğer azınlık mensuplarına yönelik soykırım, insanlığa karşı suç ve işkenceden suçlu buldu.
Erdoğan itiraz etti, Kaftancıoğlu’nun cezası katlandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının başvurusu sonrası istinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle verilen 56 bin liralık tazminatı az bulup 290 bin liraya çıkardı.
Twitter’da bu sene sporun en çok konuşulanı Beşiktaş
Twitter’da bu yıl sporda en çok konuşulan Beşiktaş futbol takımı oldu.
IMDb’ye göre 2021’in en popüler 10 filmi
Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2021’in en iyi 10 filmini açıkladı.