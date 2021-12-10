Akşam Postası / 10 Aralık 2021

MetroPOLL başkanı: AKP’deki kayıp daha fazla sürmez, aday çok iyi belirlenmeli

MetroPOLL Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, ‘millet ittifakı’nın ‘yanlış’ aday belirlemesi durumunda, son dönemde oy kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanabileceğini öngördü.

Türkiye’ye ‘İnsan Hakları Günü’ mesajı: Sansür gerçekleri değiştirmez

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, Türkiye’de bağımsız medyanın karşılaştığı zorluk ve tehditlere dikkat çekmek adına bir ilan kampanyasıyla kutladı. Kampanyanın sloganıysa “Sansür gerçekleri değiştirmez.”

Reuters anketi: 13 kurumdan 12’si faizde ortalama 100 bp indirim bekliyor

Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki hafta düzenleyeceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL’deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesini gördü

ABD’de yıllık enflasyon beklentilerin üstünde artarak yüzde 6,8 olarak kayda geçti. Bu rakam aynı zamanda 1982’den beri görülen en yüksek seviye.

Ankara duymasın: Katar, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayacak

Katar Enerji ve ExxonMobil’den oluşan konsorsiyum Kıbrıs adasının güneydoğusundaki 5’inci parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzaladı.

Assange için ABD’ye iade kararı

Britanya’da WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesine ilişkin alt mahkeme kararını yüksek mahkemeye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı. Böylelikle Assange’ın ABD’ye iade edilmesinin önü açıldı.

İmamoğlu’na göre Soylu klinik vaka

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede ‘terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin çalıştığını’ öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş” dedi.

Erdoğan ‘dönemin ruhu’na göre ayet okudu, Twitter’dan ‘alternatifler’ geldi

Geçim sıkıntısı bir numaralı gündem haline gelmişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakara Suresi’nin “Rabbimiz ‘Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız‘ buyurmaktadır” ayetini okudu.

Dolar müdahaleyle önce 20 kuruş düştü, sonra arttı; 13,85-90 bandında seyrediyor

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası’nın (MB) piyasaya müdahalesi sonucu 13,75’e kadar geriledi ancak kısa sürede yeniden 13,90’ı gördü.

İkinci elde araç fiyatları bir ayda yüzde 35 fark etti

Türkiye’de ikinci el online araç pazarında fiyatlar kasımda yüzde 35 arttı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 49 olarak hesaplanıyor.

Rus ekonomistler araştırdı: Lego altından daha karlı yatırım

Rusya’da yapılan araştırmaya göre Lego’ya yatırım yapmak altına ya da sanat eserine yatırım yapmaktan daha kazançlı.

Erdoğan ‘El koyacağız ‘demişti: Otomotiv bayisine ‘stokçuluk’tan para cezası

İzmir’de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira ceza verildi.

Resmi sayının iki katından fazla: DİSK’e göre 8 milyon 281 bin işşiz var

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye’de 8 milyon 281 bin işsiz bulunduğunu bildirdi.

Online yurt dışı alışverişte nelere dikkat etmeli?

Yurt dışından alışveriş için gümrük kurallarını bilmekte yarar var. Kurallara uymayan eşyaların ithalatına izin verilmiyor.

Barınamayanlar Hareketi’nin Ankara’da düzenleyeceği eyleme valilik engeli

Yetersiz yurt imkanları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin Ankara’daki eylem çağrısı valilik engeline takıldı: Uygun görülmemiş.

‘Covid-19 obezler için niye daha riskli’ sorusunun yanıtı bu araştırmada saklı

ABD’de yapılan bir araştırma, Covid-19’un obez ve fazla kilolu kişilerde neden daha ağır seyrettiği sorusunun yanıtını bulmaya yardım edebilir.

50 yılın en sıcak kasımlarından birini yaşamışız

Türkiye’de geçen ay son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı.

Emekli öğretmen kocası tarafından öldürüldü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Londra’daki bağımsız mahkeme: Çin Uygurlara yönelik ‘soykırım’dan suçlu

Londra’da resmi olmayan bağımsız bir mahkeme Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Sincan bölgesindeki Uygurlara ve diğer azınlık mensuplarına yönelik soykırım, insanlığa karşı suç ve işkenceden suçlu buldu.

Erdoğan itiraz etti, Kaftancıoğlu’nun cezası katlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının başvurusu sonrası istinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle verilen 56 bin liralık tazminatı az bulup 290 bin liraya çıkardı.

Twitter’da bu sene sporun en çok konuşulanı Beşiktaş

Twitter’da bu yıl sporda en çok konuşulan Beşiktaş futbol takımı oldu.

IMDb’ye göre 2021’in en popüler 10 filmi

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2021’in en iyi 10 filmini açıkladı.