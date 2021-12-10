Rus ekonomistler araştırdı: Lego altından daha karlı yatırım

Rusya’da yapılan araştırmaya göre Lego’ya yatırım yapmak altına ya da sanat eserine yatırım yapmaktan daha kazançlı.

Fotoğraf: Lego.com

Moskova’daki National Research University Higher School of Economics’ten akademisyenler Lego’un ikinci el pazar değerinin yıllık yüzde 11 arttığını, bunun altın, hisse senedi, şarap ve sanat eserinden daha seri ve daha yüksek bir getiri oranı olduğunu belirtti.

Araştırmacılara göre Lego setleri, Barbie bebekler, süper kahraman figürleri, model arabalar gibi ‘daha ciddiyetsiz görününen ürünlerin satın alınmasıyla’ yapılan yatırım daha kazançlı.

İktisadi bilimler fakültesinden doçent Victoria Dobrynskaya “Mücevher, antika veya sanat eseri gibi eşyaları yatırım olarak alınmasına alışığız. Ancak koleksiyon oyuncakları gibi başka seçenekler de var. İkinci el Lego pazarında on binlerce satış yapılıyor. Çoğu setin küçük fiyatları göz önüne alındığında bile bu, geleneksel yatırımcılar tarafından pek bilinmeyen dev bir pazar” dedi.

En pahalı setler

En pahalı Lego setlerinin Star Wars’un Millennium Falcon, Death Star II ve Imperial Star Destroyer modelleri ve Taj Mahal olduğu belirtildi.

1987-2015 yıllarında 2 bin 322 Lego seti incelenen çalışmada sınırlı sayıda üretim, koleksiyonerlere özel edisyonlar ve nadir bulunması gibi faktörlerin ikinci el pazarında yıllar içinde fiyatları önemli ölçüde artırdığı görüldü.

Dobrynskaya, 20-30 yıl önce üretilen setlerin Lego hayranlarını nostaljik hissettirdiğini ve fiyatları tavan yapmasını sağladığını belirterek uyardı: “Genel olarak ikinci el piyasasında Lego setlerinin yüksek karlılığına rağmen, her set yatırım anlamında aynı şekilde başarılı değil.”

Lego’ya yatırım yapmak da bir tür uzmanlık gerektiryor. Dobrynskaya piyasadaki nüanslarını anlamak ve belirli bir setteki yatırım potansiyelini görmek için gerçek bir Lego hayranı olmak gerektiğini söyledi.