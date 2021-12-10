Erdoğan itiraz etti, Kaftancıoğlu’nun cezası katlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının başvurusu sonrası istinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle verilen 56 bin liralık tazminatı az bulup 290 bin liraya çıkardı.

Erdoğan’ın avukatları, Kaftancıoğlu hakkında 14 ayrı sosyal medya paylaşımı için 50 biner liradan olma olmak üzere toplam 700 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Büyükçekmece 6’ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Kaftancıoğlu’na 56 bin liralık tazminat cezası vermişti.

Kaftancıoğlu, cezalarla ilgili ”AKP eliyle araçsallaştırılan yargıda siyasi eleştirinin bile hakaret kabul edildiğidir Ama olsun eninde sonunda hakikat kazanacak” demişti.

Az bulunan tazminat kararı istifana taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi (İstinaf), yerel mahkemece verilen 56 bin lira manevi tazminat miktarını 290 bin liraya çıkardı.

Oy birliğiyle alınan karar, Yargıtay’a temyiz edilebilecek.