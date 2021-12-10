Assange için ABD’ye iade kararı

Britanya’da WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın iadesine ilişkin alt mahkeme kararını yüksek mahkemeye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı. Böylelikle Assange’ın ABD’ye iade edilmesinin önü açıldı.

ABD, WikiLeaks kurucusu Assange’ı, 2010 ve 2011’de binlerce gizli belgeyi yayımlaması nedeniyle 18 farklı suçtan yargılamak istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange’ın destekçileri ve avukatları, Assange’ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü belirtiyor.

ABD, Assange’ın yayımladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan’daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini savunuyor.

Basın örgütleri ise Assange’ın yayımladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD’nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

Britanya Yüksek Mahkemesi’nin kararında, ABD’nin Assange’ın süper güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı, ceza alması durumunda vatandaşı olduğu Avusturalya’ya gönderileceği ve tutukluluk döneminde psikolojik tedavi alabileceği yönündeki teminatlarının yeterli bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, Assange’ın avukatlarının bu teminatların tersine çevrilebileceği yönündeki savunmalarını ise reddetti. Karara Assange’ın avukatlarının itiraz etmesi bekleniyor.