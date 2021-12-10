TÜİK: İşsizlik ekimde azaldı

Ekim ayındaki işsiz sayısı, önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,2 seviyesine geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 46,2 oldu.

Ekimde iş gücüne katılanların sayısı bir ayda 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bine, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 52’ye yükseldi.

Genç nüfustaki işsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 20,1 oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 33,4’e yükseldi.

Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,8 oldu.

‘Atıl işgücü’ sayısı yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 1 puan artarak yüzde 22,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6’yken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 oldu.