Weimar İnsan Hakları Ödülü Demirtaş’a verildi: ‘Türkiye için bir umut’

2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü, gıyaben HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a verildi. Weimar’da düzenlenen törende ödülü Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş aldı. Törene Almanya Kültür Bakanı Roth da katıldı. Roth, ‘cesarete sahip, kalbi olan, sıcak kalpli ve zeki’ bir siyasetçi, bir insan hakları savunucusu ve demokrat olarak nitelediği Demirtaş’ı Türkiye’nin demokratikleşmesi için bir umut olarak gördüğünü ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aralık 2020’de Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM, Demirtaş’ın tutukluluğunun çoğulculuk ve demokratik toplumların siyasi ifade özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekerek, HDP’li siyasetçinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Weimar’da düzenlenen törene bir teşekkür mesajı yolladı. Demirtaş, mesajında beş yıllık tutukluluğu sırasında Almanya’dan ve tüm dünyadan kendisi ve tutuklu arkadaşlarıyla gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Törende bir konuşma yapan Weimar Belediye Başkanı Peter Kleine, Kürt sorununa demokratik çözüm, demokratikleşme, inanç özgürlüğü ve Türkiye’de insanların dil, kültür ve siyasi açıdan eşitliği konusunda gösterdiği çabalar nedeniyle Demirtaş’ın ödüle layık görüldüğünü söyledi. Kleine pandemi nedeniyle birçok mahkumun Türkiye’de tahliye edildiğini ancak bu imkanın Demirtaş’a tanınmadığını belirtti.

Weimar Belediye Meclisi’nin ödülle ilgili açıklamasında da 48 yaşındaki Selahattin Demirtaş’ın 2016 yılından beri ‘suçsuz yere cezaevinde tutuklu olduğu’ ifade edildi. ‘Tutuklamanın hukuki bir temele dayanmadığı’ belirtilen açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2018 ve 2020 yıllarında tahliyesini talep etmesine karşın Demirtaş’ın 142 yıl hapis cezasına mahkum olduğu kaydedildi.

Alman bakan: Kendisini unutmadık

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da törende bir konuşma yaptı. Claudia Roth’un “Dostum” diye nitelendirdiği Selahattin Demirtaş için verilen ödülün, ülkenin en önemli insan hakları ödüllerinden biri olduğunu söyledi.

Yeşiller partili siyasetçi, Süleyman Demirtaş’tan ‘kendisini unutmadıklarını ve kendisini desteklemeye devam ettiklerini Selahattin Demirtaş’a iletmesini’ istedi.

Azınlık haklarını savunan Göttingen merkezli Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti (GfbV) Demirtaş’ı ödüle aday göstermiş, Weimar Belediye Meclisi de 21 Temmuz 2021 tarihli toplantısında ödülü Demirtaş’a verme kararı almıştı. 1995 yılından beri her yıl verilen ödülün maddi değeri 5 bin avro.

Weimar Belediye Meclisi geçen yıl Hollandalı Katolik Rahip Jozef Jan Michel Kuppens ile Malavili Felicia K Monjeza’yı insan hakları ödülüne layık görmüştü. Ödülün Malavi’deki tütün plantajlarındaki modern köleliğin sona erdirilmesi için yaptıkları çalışmalar nedeniyle verildiği açıklanmıştı. Türkiye’den 1998 yılında da HDP Adana milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş ödüle layık görülmüştü. Ödül her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde takdim ediliyor.