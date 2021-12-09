Demirtaş’tan miting yanıtı: Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?

Edirne Cezaevi’nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın miting çıkışına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde, Demirtaş’ın muhalefete yaptığı ortak miting çağrısını hedef alarak şunları söylemişti: “Diğer taraftan Edirne’de cezaevindeki zat bunlara diyor ki ‘Bir araya gelin, birlikte mitingler yapın.‘ Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabi bunlarla muhatap olacak durumda değiliz. Eğer hala bunlar oradan idare ediliyorsa, benim milletimin özellikle bu konudaki tavrı çok açık, net ortaya çıkacaktır ve ortadadır. Milletim teröristlere veya terörizme asla taviz vermeyecektir.”

Demirtaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle: “Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı’ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?“