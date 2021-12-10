IMDb’ye göre 2021’in en popüler 10 filmi

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2021’in en iyi 10 filmini açıkladı.

Listede DC Comics ve Marvel evreninden uyarlamalar ağır basarken, 2021’e damga vuran filmlerden olan Dune, zirvede yer aldı.

Diken’in derlediği liste şöyle:

1. Dune

Frank Herbert’in 1965 yılında yazdığı ‘Dune’ adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Arrival, Sicario ve Blade Runner 2049 ile son yıllara damgasını vuran Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve oturuyor.

Uzak bir gelecekte geçen ‘Dune’, ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.

Filmin müziklerini Hans Zimmer yaptı.

2. The Suicide Squad

Film hapishaneden çıkabilmek için çabalayan DC Comics kötü kahramanlarına odaklanıyor. Belle Reve, ABD’deki en yüksek ölüm oranına sahip olan hapishanedir. Bu yerden kurtulmak için her şey göze alınır. ‘Bloodsport’, ‘Peacemaker’, ‘Captain Boomerang’, ‘Ratcatcher’, ‘Savant’, ‘King Shark’, ‘Blackguard’, ‘Javelin’ ve herkesin favori psikopatı ‘Harley Quinn’, ‘başar ya da öl’ görevini yerine getirebilmek her şeyi yapıyor.

3. Eternals

‘The Eternals’, insanlığın varoluşundan beri dünyayı koruyan, olağanüstü güçlere sahip bir grup kahramanın hikayesini konu ediyor. Film, Marvel Comics’in yayınladığı aynı adlı çizgi romandan uyarlandı.

4. Mortal Kombat

Ünlü dövüş oyunu Mortal Kombat’ın aynı isimli yeni sinema uyarlaması, Cole Young’ın farklı dünyalardan kahramanlarla giriştiği ölümcül dövüşü anlatıyor.

5. Zack Snyder’s Justice League

2017 çıkışlı Justice League filminin yönetmen Zack Snyder tarafından yeninden kurgulanmış hali olan film HBO Max’te yayınlandı. Snyder, 2017’deki film sırasında yaşadığı bir olay nedeniyle filmin çekimlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Hayranları, bu filmin doğması için en büyük baskı unsuru oldu.

6. Godzilla vs Kong

Film canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın geleceği için mücadele ettiği bir zamanda doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong arasında daha önce hiç görülmemiş bir çarpışmayı konu ediyor. Filmde Godzilla’nın saldırılarının başlamasının ardından hükümet onu durdurmak için başka bir efsaneye yönelir: King Kong. İki canavar üstünlük için karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır.

7. Black Widow

Scarlett Johansson’un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü Black Widow, mazisinden çıkıp gelen ‘aile’siyle büyük bir tehdide karşı işbirliği yapmak durumunda kalan Black Widow’un hikâyesini anlatıyor. Film, Marvel Comics’in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlandı.

8. Army of the Dead

Las Vegas’ta bir zombi salgınının başlamasının ardından bir grup paralı asker, benzeri görülmemiş büyüklükte bir soygun gerçekleştirmek için karantina bölgesine girer. Film, Netflix’ten de izlenebiliyor.

9. Cruella

Film, 1970’lerin Londra’sındaki punk rock devriminin ortasında geçiyor. ‘Cruella’, tasarımlarıyla adını duyurmaya kararlı genç dolandırıcı olan Estella’yı Oscar ödüllü Emma Stone canlandırıyor.

10. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Film, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi’nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikastçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir…