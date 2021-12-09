IMDb’ye göre 2021’in en popüler 10 dizisi

Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2021’in en iyi 10 dizisini açıkladı. Listede Marvel evreninden karakterlerle ilgili yapılan diziler çoğunluğu oluşturdu.

İlk sırada Disney+’ta yayınlanan WandaVision yer alırken, ikinci sırayı yine aynı platformdaki Loki dizisi aldı. Üçüncü sırayı ise Netflix’in rekor kıran dizisi Squid Game kaptı.

Diken’in derlediği liste şöyle:

1. WandaVision

Jac Schaeffer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 15 Ocak’ta dijital platformda yerini alan Amerikan mini internet dizisi, Marvel Comics’in ‘Wanda Maximoff / Scarlet Witch’ ve ‘Vision’ isimli karakterlerinin hikâyesine dayanıyor.

2. Loki

Aynı platform için yine Marvel Comics’in Loki isimli karakterinin hikayesine dayanan dizi, Marvel evreni ile bağlantılı olup ‘The Avengers’ ve ‘Avengers: Endgame’ arası bir zaman periyodunda geçiyor.

Loki’nin hikayesi Asgardlıların (İskandinav mitolojisinde tanrılarla ilişkili bir yer), buz devleriyle savaştığı döneme kadar uzanıyor. (Tanrı) Odin savaş sırasında bir tapınakta bulduğu terk edilmiş bebeği evlat ediniyor. Büyülü yeteneklerini kullanarak bebeğin normal bir Asgardlı gibi görünmesini sağlıyor ve Loki böylece hikayeye katılmış oluyor.

Loki kendisini Odin ve Frigga’nın oğlu olarak düşünse de hep kardeşi Thor’la bir mücadele içindeymiş gibi hissediyor. Karakter babasının ilgisini çekmekte de epey zorluk yaşıyor.

Karakterin Marvel hayranlarının ilgisi çekmesinin ardından dizi yapımına karar verilmişti.

3. Squid Game

Netflix’in rekor kıran yapımı, kısa sürede 94 ülkede 150 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

4. The Falcon and the Winter Soldier

Malcolm Spellman tarafından Disney+ için oluşturulan ve 19 Mart’ta dijital platformda yerini alan Amerikan mini internet dizisinde yine Marvel karakterleri yer alıyor. Dizide ünlü ‘Kaptan Amerika’nın dostu ‘Bucky’ Barnes’e odaklanılıyor.

5. Bridgerton

Netflix’in Squid Game’den sonra en fazla izlenen dizisi Bridgerton, Julia Quinn’in çok satan romanlarından esinlenerek uyarlandı. 19’uncu yüzyılda geçen dizide ‘Bridgerton‘ ailesinden birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeşin Londra yüksek sosyetesinde yaşadıkları olaylar anlatılıyor.

6. The Walking Dead

Aynı adlı çizgi roman serisine dayanan dizi, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu ediyor. 2010 yılından beri her sene yeni sezon yayınlayan dizi zirveden düşmüyor.

7. Mare of Easttown

Dizide küçük bir kentte işlenen gizemli bir cinayeti araştıran dedektif Mare Sheehan, vakanın üzerinde ilerledikçe iç dünyasında da çatışmalar yaşar.

8. Shadow and Bone (Gölge ve Kemik)

Netflix yapımı dizide yetim bir haritacı olan Alina Starkov, savaştan parçalanmış dünyasının kaderini değiştirebilecek bir gücü açığa çıkardığında, karanlık güçleri karşısında bulur.

9. Cobra Cai

Diziye Türkiye’deki izleyiciler de ‘Karate Kid’ serisinden aşina. Serinin devamı olan dizide filmdeki turnuvanın 30 sene sonrası biraz da komik bir dille anlatılıyor.

10. Lucifer

Altıncı sezonuyla final yapan Lucifer, Netflix’te yayınlanıyor. Dizide ‘cehennemin efendisi’ olmaktan bıkan şeytan, Los Angeles’a yerleşir, bir gece kulübü açar ve bir cinayet dedektifiyle ilişki kurar. Takipçilerinin zirveden düşürmediği Lucifer böyle ortaya çıktı.