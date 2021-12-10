Resmi sayının iki katından fazla: DİSK’e göre 8 milyon 281 bin işşiz var

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye’de 8 milyon 281 bin işsiz bulunduğunu bildirdi.

TÜİK, ekim ayındaki işsiz sayısının, önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olduğunu açıklamış, oranı ise yüzde 11,2 olarak duyurmuştu.

DİSK’in araştırmasına göre geniş tanımlı işsiz oranı yüzde 22,8.

DİSK, TÜİK’e göre dar tanımlı işsiz sayısı düşerken gerçek işsizliğin hem oransal hem de sayısal olarak artmaya devam ettiğini dile getirdi.

DİSK’in araştırmasından öne çıkanlar şöyle:

“Salgın öncesinde Ekim 2019’da ayında 6 milyon 413 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Ekim 2021’de 1 milyon 869 bin artarak 8 milyon 281 bin oldu. Geniş işsizlik Eylül-Ekim 2021 arasındaki bir ayda ise 387 bin arttı.

TÜİK’e göre işsiz sayısı 2021 Ekim’de bir önceki aya göre 75 bin azalarak 3 milyon 717 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,2 oldu. İşsizlik 2021 Ekim’de bir önceki yıla göre 341 bin azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puan azaldı.

Ancak bu veriler gerçek tabloyu yansıtmaktan oldukça uzak. Geniş tanımlı işsizlikte tırmanış sürerken, işsizlik ödeneğine son bir yılda başvuranların sayısı 1 milyon 408 bin, işsizlik ödeneği başvurusu kabul edilenlerin sayısı ise 567 bin kişi olarak geçekleşti.”