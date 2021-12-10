Dolar müdahaleyle önce 20 kuruş düştü, sonra arttı; 13,85-90 bandında seyrediyor

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası’nın (MB) piyasaya müdahalesi sonucu 13,75’e kadar geriledi ancak kısa sürede yeniden 13,90’ı gördü.

Son aylardaki faiz indirimlerinin ardından Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan ABD Doları, dün kapanışta 13,78 seviyesindeydi.

Dolar güne 13,8’in üzerinde başlarken, sabah saatlerinde 13,86’yı gördü. Saat 09:20 itibariyle 13,84 seviyesindeydi.

Saat 13:21 itibariyle 13,93’e kadar yükselen dolar, MB’nin piyasaya döviz satarak müdahalesinin ardından kısa süreliğine 13,75’i gördü. Ancak hemen sonra 13,90’ı geçti.

Avroda son durum

Avro ise dün günü 15,6 seviyesinden kapatırken, bugün önce 15,67’yi gördü, saat 13:21’de ise 15,71’e kadar çıktı. Avro da müdahalenin ardından 15,51’i gördü, ardından 15,65’e yükseldi.

Gözler, Merkez Bankası’nın (MB) bir sonraki faiz toplantısının yapılacağı 16 Aralık tarihinde.