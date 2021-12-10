Erdoğan ‘dönemin ruhu’na göre ayet okudu, Twitter’dan ‘alternatifler’ geldi

Geçim sıkıntısı bir numaralı gündem haline gelmişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakara Suresi’nin “Rabbimiz ‘Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız‘ buyurmaktadır” ayetini okudu.
Erdoğan’ın İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) konferansının açılışında okuduğu ayet, sosyal medyada ekonomi yönetimini yönelik eleştirilere yanıt olarak algılandı. Kimilerinden de alternatif ayetler geldi.
TL’nin sene başından beri yüzde 50’ye yakın devalüe olması sabit gelirli kesim üzerinde büyük baskı oluşturdu.
Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artışla birlikte en temel gıda ürünlerine dahi ulaşımda büyük sorunlar ortaya çıkmaya başlarken, yine bu dönemde barınma, ulaşım ve fatura giderlerinde ciddi artışlar yaşandı.
Bu yıla 383 dolar seviyesinde başlayan asgari ücret bugün itibarıyla 203 dolara kadar inmiş durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen hafta resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklasa da bağımsız araştırma kurumları bu rakamı yüzde 58,65 olarak hesaplıyor.
Özellikle eylül ayından bu yana yaşanan ekonomik darlık ise büyük oranda Erdoğan’ın yeni ekonomik modeli ile bağlantılı olarak görülüyor.
Söz konusu yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonda düşüş olacağına inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.
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