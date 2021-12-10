Erdoğan ‘dönemin ruhu’na göre ayet okudu, Twitter’dan ‘alternatifler’ geldi

Geçim sıkıntısı bir numaralı gündem haline gelmişken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakara Suresi’nin “Rabbimiz ‘Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız‘ buyurmaktadır” ayetini okudu.

Erdoğan’ın İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) konferansının açılışında okuduğu ayet, sosyal medyada ekonomi yönetimini yönelik eleştirilere yanıt olarak algılandı. Kimilerinden de alternatif ayetler geldi.

Bakınız doğada çok nadir gözleyebileceğiniz bir ikilem: Ekonomide kriz yokken "Bu ülkede insanlar içecek su bile bulamıyordu, onu da biz getirdik" deyip Ekonomide kriz varken "Rabbim bizi korku ve açlıkla sınıyor" demek… https://t.co/hR5QtJckXY — can gurses (@canitti) December 10, 2021

Ey Erdoğan, o ayet değil bu:

“İşte bunlardır yetimi itip kakan; yoksulu doyurmayı özendirmeyenler! Lanet olsun o namaz kılanlara; dua edenlere ki namazlarında/dualarında gaflet içindedirler!

İkiyüzlülüğe sapan bunlardır, gösteriş yaparlar."

(Maun Suresi 107/1-7) https://t.co/7d0VsXFW0u — Sadik Usta (@sadik0707) December 10, 2021

Recep Tayyip Erdoğan, ayet okumaya başlamış. Madem öyle kendisi şu ayeti okumalı: ''O (Firavun) halkını küçümsedi; onlar da kendisine boyun eğdiler. Gerçekten onlar yoldan çıkmış bir halk idi.'' (Kur'an, Zuhruf 43/54) #TümTürkiyeDuysun — Türk Başkan (@TurkSavun) December 10, 2021

Bakara Suresi, Ayet 155:



"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!"



Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan yukarıdaki ayeti bugünkü konuşmasında okudu.



Alttaki video ise, saray mutfağından.



Tweet bu kadar. pic.twitter.com/1zMPdb6OOr — Erkan (@erkankurl) December 10, 2021

Ey insanlar! Allahın vaadi haktır. Dünya hayatı aldatıcıdır. Aldatıcılar Allah’ın adını kullanarak sizi aldatmasın. (Fatır Suresi 5. Ayet)



Hayırlı Cumalar mümin kardeşlerim. Fatır Suresi ve Sn. Erdoğan'ın sözlerini düşünün #BatırarAKgidiyorlar



pic.twitter.com/PadKjZ5aPx — SAMET SERBEST (@SAMETSERBEST) December 10, 2021

TL’nin sene başından beri yüzde 50’ye yakın devalüe olması sabit gelirli kesim üzerinde büyük baskı oluşturdu.

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artışla birlikte en temel gıda ürünlerine dahi ulaşımda büyük sorunlar ortaya çıkmaya başlarken, yine bu dönemde barınma, ulaşım ve fatura giderlerinde ciddi artışlar yaşandı.

Bu yıla 383 dolar seviyesinde başlayan asgari ücret bugün itibarıyla 203 dolara kadar inmiş durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen hafta resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklasa da bağımsız araştırma kurumları bu rakamı yüzde 58,65 olarak hesaplıyor.

Özellikle eylül ayından bu yana yaşanan ekonomik darlık ise büyük oranda Erdoğan’ın yeni ekonomik modeli ile bağlantılı olarak görülüyor.

Söz konusu yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonda düşüş olacağına inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.