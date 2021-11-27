Yeni ekonomik model sonrası Türkiye: Yağmur altında halk ekmek kuyruğu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘yeni ekonomik model’in alım gücünde yarattığı düşüş ve Ankara’da ekmeğe gelen zam sonrası, ucuz halk ekmek almak için yağmur altında uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraf: Diken

Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda eylül ayından bu yana ekonomist ve bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı 400 baz puanlık faiz indirimi yapıldı. Yüksek enflasyona rağmen gelen faiz indirimleri, Türk Lirası’nı yüzde 30’dan fazla devalüe etti, alım gücünü ciddi şekilde eritti.

Döviz kurundaki artış sonrası üretim maliyetlerinin çok ciddi olarak yükselmesi ise zamları hayatın rutin bir parçası haline getirdi.

Son olarak Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı. Başkentte ekmek artık 2 lira 25 kuruşa satılacak. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bu zammın üç ay önceki girdi maliyetlerine göre yapıldığını ve bugünkü maliyetlerle zam yapılması halinde ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası ise girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, stoklarındaki un bitene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Ankara’da halen 1,25 liraya satılan 250 gramlık halk ekmek un stokları bitince 1,86 liraya çıkacak.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ankara’nın Sincan ilçesinde bugün halk ekmek almak için yağmur altında oluşan uzun kuyruğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özcan paylaşımında, Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik modeline’ atıfta bulunarak, “Ülkenin dört bir yanında durum bu. 19 yıllık ‘hazırlıktan‘ sonra millete ‘yeni ekonomi modeli’ diyerek bunu layık görüyorlar!! Yazıklar olsun” diye yazdı.

Az önce @GelecekPartiTR ‘de birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdan geldi video.



Ankara Sincan’da yağmur altında Halk Ekmek kuyruğu!!



Ülkenin dört bir yanında durum bu.



19 yıllık “hazırlıktan” sonra millete “yeni ekonomi modeli” diyerek bunu layık görüyorlar!! Yazıklar olsun. pic.twitter.com/pNmQzc6xju — Serkan Özcan (@serkanozcan1) November 27, 2021

’19 yıllık hazırlık’ ve yeni ekonomik model

Cumhurbaşkanı, dün İzmir’de katıldığı açılış töreninde, geliştirdikleri yeni ekonomik modelin kararlılıkla arkasında olduklarını söylemiş ve eklemişti: “19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz.”

Söz konusu yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonda düşüş olacağına inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.