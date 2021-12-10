‘Covid-19 obez bireyler için neden daha riskli’ sorusunun yanıtı bu araştırmada saklı

ABD’de yapılan bir araştırma, Covid-19’un obez ve fazla kilolu kişilerde neden daha ağır seyrettiği sorusunun yanıtını bulmaya yardım edebilir.

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Salgının başından beri ortaya çıkan tablada corona virüsünün fazla kilolu bireyleri hedef aldığı görülüyor. Fazla kilolu veya obez kişilerin Covid-19’u ağır geçirme ve hayatını kaybetme olasılığı daha yüksek. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre obezite, hastaneye yatış riskini üç kat artırabiliyor.

Fazla kiloyla bağlantılı diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların Covid risklerini artıran faktörlerden olması kısmen durumu açıklasa da bilim dünyası tam olarak nedenini çözememişti.

Şimdi yeni bir araştırma obezitenin kendisinin risk faktörü olduğun işaret ediyor.

Stanford Üniversitesi’nin henüz akran değerlendirmesinden geçirilmemiş araştırmasına göre corona virüsü vücuttaki yağ dokularına ve yağdaki belirli bağışıklı hücrelerine saldırdığını ortaya koydu. Virüs yağ dokuları ve hücrelerini enfekte ederek vücudun savunma mekanizmasına zarar veriyor. Yağ hücrelerinin enfekte olması bir iltihaplanma (enflamasyon) dalgası yaratarak kalp, akciğer gibi organlara zarar veriyor. Öyle ki zaman zaman iltihaplanma, tetikleyicisi olan enfeksiyonun kendisinde daha çok zarar verebiliyor.

Araştırmada yağ dokusu ne kadar fazlaysa iltihaplanmaın o kadar kötü olduğu görüldü.

Obez ve fazla kilolu insanlarda yağ daha fazla olduğundan vücudundaki yağ hücreleri corona virüsüne çoğalmak için ya da iltihaplanmaya neden olmak için daha fazla imkan sağlıyor olabilir.

Araştırmayı değerlendiren John Hopkins Üniversitesi’nden kordiyoloji uzmanıı Dr. David ideal kilosu 70 olan birinin 110 kilo olduğunda virüse çoğalabileceği, zararlı bağışıklık tepkisi tetikleyebileceği bir alan sağladığını söylerek “Gerçekten obezseniz yağ vücudunuzdaki en büyük organdır. Virüs bu dokuyu enfekte ederek oraya yerleşebilir” dedi.