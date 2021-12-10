Online yurt dışı alışverişte nelere dikkat etmeli?

Yurt dışından alışveriş için gümrük kurallarını bilmekte yarar var. Kurallara uymayan eşyaların ithalatına izin verilmiyor.

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Hakan Uçak’ın BloombergHT’deki yazısına göre 15 Mayıs 2019 günlü Resmi Gazete’de yayıhlanan ‘1111 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar’la yurt dışından yapılan alış veriş limitlerindeki vergi muafiyet sınırı yeniden belirlendi.

Düzenleme neticesinde sadece kitap ithalatlarında vergi muafiyeti uygulanıyor. Kitap dışında kalan eşyaların posta ve hızlı kargo kapsamında ithalatında vergi tahsil ediliyor.

30 kilo ve 1500 avroya (yaklaşık 23 bin 600 TL) kadar alışverişlerde eşyaların Avrupa Birliği’nden gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise yüzde 20 tek ve maktu vergi tahsil ediliyor.

30 kilonun veya 1500 avronun üzerindeki gönderilerde normal ithalat süreçleri işliyor.

Yurt dışından alınan eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listede olması durumunda ise ayrıca yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi tahsil ediliyor.

Bu nedenle, yurt dışından yapılacak alışverişlerde ödenecek vergilerin de dikkate alınmasında fayda var.

Diğer Sınırlamalar Önemli

Cep telefonu, kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkollü içeceklerin hızlı kargo kapsamında ithali yasak. Bu nedenle yurt dışından eşya alırken bu eşyaların tercih edilmemesi gerekiyor.

Son olarak Kanun/İdari düzenlemeler kapsamında ithalatı yasaklanmış eşyaların hızlı kargo kapsamında ithal edilemiyor.

Yurt dışından yapılacak alışverişlere konu eşyaların ülkeye girişinde gümrük kuralları uygulanmakta ve gümrük kurallarına uymayan eşyaların ithalatına izin verilmiyor.