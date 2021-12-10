Soylu aynı gün söyledi: Türkiye’de 160’tan az, İBB’de 557 ‘terörist’ var

Türkiye’de terörist sayısının 160’ın altına düştüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine aynı gün İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde (İBB) toplamda 557 ‘terör örgütü üyesi’ olduğunu öne sürdü.

8 Aralık’ta TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Soylu “Türkiye terörle mücadele ediyor. Terörist sayısı 160’ın altına düştü. 2 bin 80 kişi teslim oldu” dedi.

Soylu aynı gün İBB’de yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirtti: “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soz konusu ifadeleri nedeniyle Soylu için, “Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş” dedi. İmamoğlu’na göre Soylu’nun sağlıkçılar tarafından analiz edilmesi gerekiyor.