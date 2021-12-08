Soylu Meclis’te konuştu: Vatan, bayrak, ezan…

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının uzun bir bölümünde HDP’yi hedef aldı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına isim vermeden değinen Soylu, “Biz devletiz, suçluların yalanlarını ve dedikodularını TBMM’ye getirip devlete iftira ettiniz” ifadelerini kullandı.

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Soylu konuşmasına, “Nerede ve ne zaman olursa olsun, bu vatan, bu bayrak, bu millet, ezanı Muhammedî fedai can eylemiş şehitlerimizin huzurunda eğiliyor” sözleriyle başladı.

Meclis’teki Kürdistan tartışımsına ilişkin konuşan Soylu, şunları söyledi: ”Bu ülkede Kürt düşmanlığı yoktur. Bu ülkede kimin paravanı olarak bildiğimiz bir PKK düşmanlığı vardır. Bu ülkede evlatlarımız bizim için şehit gazi oldu. Bir tekiniz onlara rahmetle şükranla başladınız mı? Bunu yapmayan elbette Kürdistan’ın özgürlüğüne ses çıkarmayacaktır.”

HDP ise Soylu’yu pankartlarla protesto etti. Dövizlerde 17 Haizran’da HDP İzmir ilçe binasında öldürülen Deniz Poyraz, Soylu’nun suçlularla çekilen fotoğrafları, belediye kayyımından hediye alması, Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına binerken fotoğrafları yer aldı. Bunun yanı sıra ‘Suçişleri Bakanı’, ‘Mafya iltisaklı bakan’ dövizleri açıldı.

Soylu, Cizre’de öldürülen Tahir Güven’in katilinin HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinden çıktığını öne sürdü. Bunun üzerine Hüseyin Kaçmaz, kürsüye yöneldi. Bu sırada HDP’li milletvekilleri de tepki gösterirken diğer vekiller araya girdi. Soylu, “Hepsinin hesabını vereceksiniz, sizi onlar da kurtaramayacak” dedi.

İsim vermeden Peker’in iddialarına değinen Soylu, ”Biz devletiz, biz devlet olarak suçluların peşindeyiz. Suçluların yalanlarını ve dedikoduları TBMM’ye getirip devlete iftira ettiniz” dedi.

Soylu, ’10 bin dolar alan siyasetçi’ tartışmalarına dair kendisine tepki gösterilmesi üzerine CHP’lilere yönelik, “Sizin genel başkanınız benim arkadaşlarıma iftira etti. ‘108 bylockcu vekil var’ dedi. Milletvekillerini açıklamayan namerttir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine “Hayır” oyu vermesini de eleştiren Soylu, “CHP, Tezkereye hayır dediniz, bunu bir bedel olarak taşıyacaksınız” dedi.

Soylu, daha sonra kendisine cevap vermek için kürsüye çıkan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel”in konuşmasında “Çakallık yapılmasına izin vermeyiz” demesi üzerine Özel’in üstüne yürüdü. Soylu’nun Özel’e “Çakal sensin şerefsiz” dediği duyuldu.