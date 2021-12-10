Reuters anketi: 13 kurumdan 12’si faizde ortalama 100 bp indirim bekliyor

Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki hafta düzenleyeceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yükselişe ve TL’deki sert değer kaybına rağmen politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Reuters ajansının anketine katılan 13 kurumun 12’si haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklerken, medyan (ortanca) yüzde 14 seviyesinde. Sadece bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise yüzde 13 oldu.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki yatırımcı toplantısında para politikasında gevşeme için sınırlı bir alan kaldığını ifade ederek faiz indirimlerinin gelecek yılın başında duracağının sinyalini vermişti.

MB, yükselen enflasyona ve TL’deki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda faizi 400 baz puan indirmiş, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

Son dönemde MB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz isteği, üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ‘Çin modeli’ne yönelik endişeler sebebiyle TL’nin dolar karşısında bu seneki değer kaybı yüzde 46’yı aştı.

Yüzde 21,3’le üç yılın zirvesine çıkan enflasyonda birkaç ay içinde görülmesi beklenen 10 puan artışa ve TL’nin eksi getiriye rağmen bir faiz indirimine daha gidilmesi ihtimali, TL’nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

PPK faiz kararını 16 Aralık’ta saat 14:00’te açıklayacak.