Ekonomist Sağman’dan dolar/TL’de ’15’ uyarısı: Fed sonrası ortalık karışabilir

Ekonomist Murat Sağman, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15 Aralık’ta, yani Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı toplantıdan bir gün önce yapacağı toplantıdan çıkacak sonucun ‘ortalığı karıştırabileceğini’ söyledi.

Pandemi döneminde ekonomiyi ayakta tutmak için uygulanan gevşeme politikalarına, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar eklenince hemen her ülkede enflasyon oranları yükselişe geçmişti.

Buna karşı son dönemde gelişen ülkeler, ABD ve diğer büyük ekonomiler parasal sıkılaştırmaya başlamış faiz artışları gündeme gelmişti.

Türkiye ise dünya genelindeki yaklaşımın tersine, uygulamaya konduğu söylenen yeni ekonomi modeline uygun şekilde faiz indirimlerine başlamış, yüzde 20 civarı seyreden enflasyona rağmen gösterilen bu yaklaşım TL’de görülmemiş değer kayıplarına yol açmış, MB’nin döviz rezervlerini eritmişti. Böylece büyük döviz ihtiyacı olan Türkiye yabancı yatırımcılar açısından en kötü pozisyona gelmişti.

Piyasalar MB’nin bu ay da sınırlı bir faiz indiriminden sonra bir süre ara vermesini beklerken, Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta düzenlenen yatırımcı toplantısında faiz indirimi yapılmama olasılığının arttığını söylediği aktarılmıştı.

Sözcü’den Mehtap Özcan Öztürk‘e konuşan Sağman da Para Piyasası Kurulu’nun (PPK) 16 Aralık’ta faiz indirimine ara vererek pas geçebileceğini öngördü.

Politika faizinin yüzde 15 seviyesinde yılı tamamlayabileceğini belirten Sağman aksi halde dolar kurunun 15 lira ve üzerine atak yapabileceğini söyledi.

Dolar/TL’e 14 seviyesine yaklaşınca MB’den müdahalelerin geldiğini hatırlatan Sağman, MB’nin bu seviyeleri istemediğini göstererek elini açık ettiğini ifade etti.

Sağman “Bankanın swap hariç net rezervi eksi 36 milyar dolar seviyesinde. Faizi indirecekse ki piyasa beklentisi çoğunlukla 100 baz puan indirim yönünde, dolar kurunda 15 lira ve üzerinde ataklara neden olacaktır” dedi.

Ekonomiste göre ya dışarıdan gelecek bir para akışı ya da faiz indirimlerine ara verilmesi veya 50 baz puanlık sembolik bir indirim kararı alınması kısa vadede döviz kurundaki artışı durdurabilir.

Cuma günü ABD’de enflasyonun açıklanacağına dikkat çeken Sağman, yüzde 6,7 ve üzeri enflasyon beklentisi olduğuna işaret ederek, Fed’den sıkılaştırma yönünde daha güçlü açıklamalar gelebileceğini belirtti.

Sağman, “15 Aralık’ta Fed toplantısı var, yani MB’nin faiz kararından bir gün önce. Eğer Fed parasal sıkılaşma doğrultusunda daha agresif bir ton uygularsa bizim kendi merkez bankamıza gelmeden önce zaten ortalık karışabilir” dedi.