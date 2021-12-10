MetroPOLL başkanı: AKP’deki kayıp daha fazla sürmez, aday çok iyi belirlenmeli

MetroPOLL Araştırma’nın başkanı Özer Sencar, ‘millet ittifakı’nın ‘yanlış’ aday belirlemesi durumunda, son dönemde oy kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanabileceğini öngördü.

Genel seçime iki seneden az bir süre var, ancak muhalefet erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidarsa bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Kamuoyu araştırmalarına yansıyansa iktidar partisine oy desteğinin azaldığı yönünde. AKP’nin ortağı MHP’nin de anketlerde mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor.

Yöneylem, Avrasya gibi araştırma şirketleri son çalışmalarında CHP’yi AKP’nin biraz üstünde gösterirken, MetroPOLL’ün dün yayınladığı bir anket AKP oylarında zaman içindeki erimeyi gözler önüne sermişti.

Son sekiz aydır yaptıkları tüm anketlerde katılımcılara “Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz” sorusunu yönelten MetroPOLL’ün başkanı Özer Sencar, ‘cumhur ittifakı’ karşısında doğru adayın hayati olduğu kanısında.

Son dönemde adaylığı en çok dillendirilen isimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘cumhurbaşkanı değil başbakan adayı’ olduğu dile getirirken, bir süredir aktif muhalefet tarzıyla öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aday adayı listesinde başlarda geliyor.

Erdoğan’ın önüne geçtiler

DW Türkçe’den Hilal Köylü’ye konuşan Sencar, “Tüm anketlerde Mansur Yavaş ve İmamoğlu bırakın Kılıçdaroğlu ile Akşener’i, Erdoğan’ın önünde görünüyor. Akşener’in son dört-beş aydır Erdoğan’ın önüne geçtiğini gördük ama Kılıçdaroğlu henüz Erdoğan’ın önüne geçemedi” dedi.

Anketlerde bugün ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’nın oylarının yüzde 40 seviyesinde ‘başa baş’ olduğunu anlatan Sencar, AKP’nin 24 Haziran 2018’deki yüzde 42,5 oy oranının bugün ekonomik krizin de etkisiyle kararsızlar dağıtıldığında yüzde 30-32 bandına oturduğunu söyledi.

‘Kayıp daha fazla sürmez’

Sencar adaylık tartışmalarını elindeki veriler ışığında şöyle özetledi: “Ekonomideki kötüleşme, işsizlik gibi faktörlerle AKP yüzde 10 puan kaybetti ancak bu kayıp daha da fazla sürmez. Piyasa, ekonomideki bozulmayı satın aldı. Bundan böyle seçimin kaderini, geleceğini cumhurbaşkanı adayı belirleyecek. Millet ittifakının adayı çok iyi ve dikkatli belirlemesi lazım. Millet ittifakının yanlış bir aday belirlemesi durumunda Erdoğan, beklenmedik bir şekilde seçimi kazanabilir.”

İmamoğlu ya da Yavaş

Sencar, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday gösterileceğini sanmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Gelinen noktada önemli olan neyi kazanıp neyi kaybedeceğiniz. Cumhurbaşkanlığını alan Türkiye’yi alacak. Tamam Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevine devam etmesini istedi ancak bence son kertede İmamoğlu ve Yavaş isimleri üzerinde de değerlendirme olacaktır.”

Sencar, mevcut uygulanan ekonomi politikasının seçime odaklandığını ve bunun neticesine göre baskın seçim beklediğini şu sözlerle anlattı: “AKP’den, MHP’den uzaklaşan seçmeni geri çekmek için işçiye, memura, toplumun tüm kesimlerine ücretlerde zam politikası uyguluyorlar. Bu, ekonomide bir geçici rahatlık oluşturacak ve enflasyonun gerçek boyutları tam ortaya çıkmadan bir baskın seçime gitme planını devreye sokacaklar.”