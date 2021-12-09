MetroPOLL anketi: AKP eridi

MetroPOLL Araştırma’nın kasım ayı anketinde AKP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 26 hesaplandı. 2018’deki seçimlerle karşılaştırıldığında AKP’nin oylarındaki erime görüldü.

Genel seçime iki seneden az var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Yöneylem’in son araştırmasına göre AKP, ilk defa CHP’nin gerisinde düşmüştü.

MetroPOLL şirketinin araştırması da AKP’deki erimeyi ortaya serdi.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 34,3, CHP, yüzde 22,6, İYİ Parti yüzde 14,9, HDP yüzde 12,8, MHP yüzde 6,6, DEVA Partisi 2,9, Memleket Partisi yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1,5 oranında oy aldı.

Metropoll’ün Kasım 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasında bu pazar seçim olsa partilerin oy destekleri. Kararsızlar dağıtılmadan ve oransal olarak dağıtılmış haliyle. pic.twitter.com/7ZI0uVifq5 — Ozer Sencar (@ozersencar1) December 9, 2021

Buna göre kararsızlar dağıtılmadığında 2018’in kasım ayında yüzde 43,5 desteğe sahip AKP, 26 puana kadar geriledi.