Anket: CHP oyları ilk kez AKP’yi geçti

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin kasım ayı anketine göre CHP’nin oyları ilk kez AKP’yi geçti.

Genel seçime iki seneden az var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Yöneylem, ekim ayında 27 ilde yaptığı araştırmada katılımcılara “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltti.

Buna göre Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 24,3’ü AKP’yi, yüzde 25,6’sı CHP’yi, yüzde 10,6’sı İYİ Parti’yi, yüzde 7,8’i HDP’yi ve yüzde 5,2’si MHP’yi destekleyeceğini belirtti.

DEVA Partisi yüzde 1,5, Saadet Partisi yüzde 0,9, Gelecek Partisi yüzde 0,3’te kaldı. Anket raporunda Türkiye İşçi Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 1’i zorlayan bir görünürlüğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

Kasım ayı itibariyle CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’, AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’nın 7,7 puan önünde ölçülmektedir. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce ‘millet ittifakı’ yüzde 40,2, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 32,5 seviyesinde.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

‘Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?’ sorusu sorulduğunda seçmenlerin yüzde 64,7’si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşünüyor. Seçimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 35,3.

Erdoğan’a önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘asla oy vermem’ diyenler son bir ayda 2,6 puanlık artışla yüzde 59,6 seviyesine yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Cumhur İttifakı’nın Erdoğan’ı, HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı,

Millet İttifakı’nın ise Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 35’i Erdoğan’ı, yüzde 33’ü Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 13’ü Demirtaş’ı destekleyeceğini belirtiyor. ‘Kararsızım’ diyenler yüzde 3; ‘oy kullanmam’ diyenler yüzde 14 seviyesinde.

Kasım ayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun, olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan’ı 9 puan geride bıraktığı görülüyor. Ankete göre senenin başında seçmen desteği yüzde 29 olarak ölçülen Kılıçdaroğlu, kasım ayı itibariyle Erdoğan karşısında yüzde 46 oranına erişmiş görünüyor.

Buna göre olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan’a Mansur Yavaş 28 puan; Ekrem İmamoğlu 18 puan üstünlük sağlıyor.

İktidarın ekonomi politikalarına inanç yok

Türk Lirası’nın hızla değer kaybettiği bir ortamda anket katılımcılarına ‘İktidarın düşük faiz politikasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin görüşünüzü en iyi ifade eder?’ sorusu yöneltildi.

Buna göre seçmenlerin yüzde 23,5’i ‘Ne pahasına olursa olsun düşük faiz politikası doğrudur‘ derken, yüzde 69,6’sı ‘Siyasi müdahalelerle alınan faiz indirme kararları ülkenin ekonomik durumunu daha da kötüleştirmektedir’ düşüncesinde.

Katılımcılara ‘Bir görüşe göre dolar ya da avrodaki değer artışının vatandaşın ekonomik durumu üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamakta, kur artışından vatandaşlar olumsuz etkilenmemektedir. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?’ şeklinde bir soru yöneltildiğinde yüzde 84,4’lük bir kesim bu görüşe katılmadığını, yüzde 13,8’se bu görüşe katıldığını belirtti.

Ekonomik durum

Ankete katılanların yüzde 52,5’i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu söyledi. Diğer yandan ankete katılanların yüzde 46’sının ailesinde en az bir kişinin iş aradığı/işsiz

olduğu görüldü.