İkisi tutuklu 14 Boğaziçiliye hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp, tutuklanan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’in de aralarında olduğu 14 öğrenci hakkındaki iddianame tamamlandı. Öğrenciler hakkında dört farklı suçlama ile değişen oranlarda hapis cezası istendi. İlk duruşma, 7 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Son olarak Erdoğan’ın “Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir” diyerek hedef göstermesinin ardından İnci’nin şikayetiyle gözaltına alınıp tutuklanan Boğaziçili öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 66 gündür Metris Cezaevi’nde.

İnci, makam şoförü ve iki güvenlik görevlisinin şikayetiyle

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atamaları protesto etmek için 4 Ekim 2021 tarihinde, kampüste gerçekleştirdikleri eylem sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Gök ve Özen 6 Ekim’de tutuklanmıştı. Öğrenciler hakkındaki iddianameyi kabul eden asliye ceza mahkemesi, iki öğrencinin tutukluluklarının sürdürülmesine karar verdi.

ANKA’dan Gaye Şeyma Can’ın aktardığına göre iddianamede Naci İnci, makam şoförü ve iki güvenlik görevlisi şikayetçi olarak yer aldı.

Rektör İnci, şikayet dilekçesinde, ‘çıkış yaptığı sırada 14 öğrencinin de bulunduğu grubun, makam aracının önünü keserek engel olduklarını, uyarılara rağmen bu eylemlerini sürdürdüklerini’ iddia etti.

Şikâyet dilekçesinde, öğrenci Ersin Berke Gök’ün, içerisinde İnci’nin içinde bulunduğu makam aracının üzerine çıkarak ‘elleriyle siyasi içerikli işaretler yaptığı, zıplayarak araca zarar verdiği’ öne sürüldü.

Öğrenci Caner Perit Özen’in ise Ersin Berke Gök’ü aracın üzerinden indirmeye çalışan güvenlik görevlisi Faruk K.’nin ‘boynunu sıkarak sürüklediği’ iddia edildi.

İddianamede, 6 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Ersin Berke Gök ile Caner Perit Özen’in de aralarında bulunduğu toplamda 14 öğrenci hakkında; ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçlarından farklı oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 7 Ocak 2022 tarihini belirledi.