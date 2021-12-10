İkinci elde araç fiyatları bir ayda yüzde 35 fark etti

Türkiye’de ikinci el online araç pazarında fiyatlar kasımda yüzde 35 arttı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 49 olarak hesaplanıyor.

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Söz konusu veriler Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan.

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye’deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler yok.

Rapora göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasım ayı satışları, ekim ayına kıyasla yüzde 11 artarak 133 bin 922 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, ocak-kasım 2020’ye göre ise yüzde 25 azalış var.

Kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18.

Fiyat artışları

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait ilanların fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre ise kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 35’lik fiyat artışı oldu.

Bu artış yılın 11 aylık dönemine göre bakıldığında ise yüzde 49 olarak görülüyor.

En çok satanlar

Kasım ayında 44 bin 118 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 24 bin 731 adetle B segmentinde gerçekleşti.

Kasımda ikinci elde en çok 13 bin 324 adet ile 4 yaş ve 13 bin 375 adetle 5 yaş araçlar tercih edildi. Bu da pazarın yüzde 20’sini oluşturdu.