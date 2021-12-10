Ankara duymasın: Katar, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayacak

Katar Enerji ve ExxonMobil’den oluşan konsorsiyum Kıbrıs adasının güneydoğusundaki 5’inci parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzaladı.

Harita: DW Türkçe

Kıbrıs Cumhuriyet geçen hafta 5’inci parselde doğalgaz arama izni vermişti. Türkiye bu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

“Doğu Akdeniz’de masa başında üretilmiş haritaları kabul etmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar’a yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Doğu Akdeniz’de bir süre gerilim siyaseti izleyen Türkiye, son birkaç aydır bölgeden çekilmiş görünüyor.

Harita: Kathimerini

Katar resmi haber ajansında yer alan anlaşmaya göre Katar Enerji 5’inci parselde yüzde 40, ExxonMobil ise yüzde 60 hisseye sahip olacak.