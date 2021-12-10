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Yaramazlara biraz batar!

Emekli öğretmen kocası tarafından öldürüldü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yeniköy Mahallesi 283 Sokak’ta yaşayan T.Y., sabah saatlerinde polis merkezine gidip 63 yaşındaki karısı Gülsenem Y.’ öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden polisler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülsenem Y.’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gülsenem Y. ve T.Y.’nin iki çocuğunun bulunduğu, daha önce boşandıkları ancak yeniden evlendikleri belirtildi.

Gülsenem Y.’nin oğlu Kayhan, annesinin her maaş aldığında parasını almak isteyen babasından şiddet gördüğünü söyledi. Kayhan Y. “Annem yıllarca onun borçlarını ödemekle uğraştı. Psikolojik sorunları da vardı. Annemi yine para almak için öldürmüş” dedi.

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