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Yaramazlara biraz batar!

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metrosuna Kanal İstanbul’lu harita koydu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosuna iktidarın ‘çılgın proje’ olarak tanımladığı ve henüz yapımına başlanmayan Kanal İstanbul’un da yer aldığı bir İstanbul haritası koydu.

Görsel: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz’le Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a muhalefet, STK’lar ve bilim insanları karşı çıkmaya devam ediyor.


Bakanlığın açtığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bugün sabah 06.00’da kullanıma açıldı.

Metronun Kağıthane istasyonundaki durağa inerken yolcuları bir İstanbul haritası dizaynı karşılıyor. Söz konusu haritada Kanal İstanbul da yer alıyor.

Bankalar projeye para vermeye yanaşmıyor

İktidarın Kanal İstanbul’u finanse etmek için gerekli para desteğini bulamadığı daha çok birçok kez gündeme getirilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, muhalefet liderleri iktidar olmaları halinde Kanal İstanbul projesi ihalelerine giren ve kazanan şirketlere para ödemeyeceklerini söylemişti.

Türkiye’deki demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) bağlayacak 231 kilometrelik hattı finanse eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy bölümünü desteklediğini, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimininse desteklenmediğini duyurmuştu.

EBRD’nin desteklediği bölümün ihalesi kamuoyuna açık şekilde düzenlenirken, Kanal İstanbul geçişinin bulunduğu kısa bölüm için 28 Haziran günü ‘TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı’ adıyla davet usulü kapalı bir ihale düzenlenmişti. İhalede iktidara yakın Gülermak+Yapı&Yapı+Taşyapı ortaklığı 3,1 milyar lira ile en uygun teklifi vermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EBRD’nin Kanal İstanbul geçişi olduğu için demiryolu projesinin finansmanına yanaşmadığını, bütün finansman desteği kesilmesin diye Ulaştırma Bakanlığı’nın projeyi Kanal İstanbul geçişi kısmını ayırarak böldüğünü söylemişti.

CHP’li vekil: Kanal İstanbul’da geri adım atıldı, tapular maliklere verilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 30 Mayıs’ta AKP’nin Kanal İstanbul’da geri adım attığını, tapu sahiplerinin telefonlarının yanıtsız kaldığını söylemişti: “Binlerce tapu sahibi 18 uygulamasının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bunların da hepsi reddedildi. Tamam, uygulama devam ediyor ama maliklere yenilenmesi gereken tapular neden dağıtılmıyor?”

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