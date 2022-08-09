AKP’li Kiler’e Kanal İstanbul manzaralı 14 dönümlük arsa

BİLAL ÇELİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın projesi’ ve ‘hayali’ Kanal İstanbul Projesi güzergahındaki 14 bin metrekarelik arsanın ihalesi, AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi ‘Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye kaldı.

390 milyon liraya arsayı alan Kiler’in şirketi, son aylarda kamudan aldığı dev ihalelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Fotoğraf: Twitter/Vahit Kiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Halkalı’da Kanal İstanbul güzergahındaki 14 bin 17 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışı için ihaleye çıktı.

İhaleyi kazanan şirketse AKP’li Vahit Kiler’e ait. 11 Haziran’da düzenlenen ve 8 Ağustos’ta sonuçlanan ihaleyle Halkalı Futbol Stadı Spor Tesisi’nin bitişiğindeki arsa, Kiler’e 390 milyon liraya verildi.

Kiler GYO arsayı satın aldığını şöyle duyurdu: “T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalenin kazanılması sonucu 390.000.000 TL teklif bedeli üzerinden satınalma sözleşmesi imzalanmıştır.”

Arsanın çevresinde Arena Park AVM, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi yer alıyor. Arsa aynı zamanda Avrupa Otoyolu’na, Masko ve İstoç’a da epey yakın.

Görsel: tkgm.gov.tr

Kiler’in aldığı bu ilk ihale de değil. 22 Temmuz’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı (TOKİ) İdaresi Başkanlığı’nın iştirak şirketi Emlak Konut’un İstanbul Ümraniye’deki İnkılap Mahallesi’nde bulunan 23 bin 379 metrekare büyüklüğündeki arsanın ‘gelir paylaşımı’ ihalesini de Kiler, 3 milyar 562 milyon TL’ye almıştı.

Öte yandan şirket, AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden 270 milyon liraya Kemerburgaz’daki arsayı 13 Nisan’da sonuçlanan ihaleyle varlığına katmıştı.