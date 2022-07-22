Yandaşların iştahını kabartan milyarlık arsa ihalesi AKP’li Kiler’e kaldı

BİLAL ÇELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı (TOKİ) İdaresi Başkanlığı’nın iştirak şirketi Emlak Konut’un İstanbul Ümraniye’deki İnkılap Mahallesi’nde bulunan 23 bin 379 metrekare büyüklüğündeki arsanın ‘gelir paylaşımı’ ihalesine aralarında yandaş şirketlerin de olduğu 15 firma katıldı.

İhaleyiyse AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi ‘Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ 3 milyar 562 milyon TL’ye aldı. AKP’li vekile ait şirkete, arsa satışı gelir paylaşımında en az 1 milyar 781 milyon TL kalacak.

Fotoğraf: Twitter-Diken

Emlak Konut, kamu arazisi Ümraniye’nin İnkilap mahallesindeki 3 bin 379 metrekaresi park alanı olan 23 bin 379 bin metrekare büyüklüğündeki arsa için ‘gelir paylaşımı’ ihalesi açmıştı.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi tutulmayan ihale, ‘pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma’ usulüyle düzenlendi.

Fotoğraf: AA-Diken

Kapışanlar arasında kimler yok ki

Emsal inşaat alanı da 30 bin metrekare olarak belirlenen arsanın ihalesine AKP’ye yakın iş adamı Ziya Yılmaz’a ait Dap Holding, tartışmalı şehir hastanelerinin yüklenicilerinden Rönesans Holding’e bağlı Rec A.Ş., ‘Cübbeli Ahmet’ diye bilinen Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu’na ait Vesen Yapı gibi birçok yandaş şirket girdi. Toplamda 15 şirketin girdiği ihaleyi İstanbul’daki AKP’li belediyelerden aldığı arsalarla gündeme gelen AKP’li Vahit Kiler’in şirketi ‘Kiler GYO’ aldı.

Fotoğraf: TKGM

En az 1,78 milyar TL’lik gelir

AKP’li Kiler’in şirketi, ihaleyi 3 milyar 562 milyon TL’ye aldı. Buna göre şirket, yüzde 50 gelir paylaşımından en az 1 milyar 781 milyon TL kazanç elde edecek.

Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklama şöyle: “Şirketimiz; Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından yapılan İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 2. ve nihai oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.”

Kamu ihalelerini başkasına kaptırmıyor

Şubatta AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin Kemerburgaz’daki arsa satışı ihalesini 341 milyon TL’ye alan Kiler, Halkalı’da da özelleştirilen 14 bin 17 metrekarelik hazine arazisini 390 milyon liraya almıştı. Kiler’in AKP’li belediye veya bakanlıklardan buna benzer birçok ihaleyi aldığı biliniyor.