Kanal İstanbul ibaresi ‘uçuruldu’: Finansman krizi mi?

İki katı fiyatına gizlice tekrarlanan Halkalı-Ispartakule arası demiryolu inşaatı ihalesinden ‘Kanal İstanbul geçişi’ ibaresi çıkarıldı.

İhaleyi köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ”Kanal İstanbul rafa mı kalktı” diye sordu.

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Toker, köşe yazısında sorusunun gerekçesini şöyle açıkladı: ‘‘Ulaştırma Bakanlığı, ihaleyi ilk açtığında (Haziran 2021) ‘Kanal İstanbul geçişi’ ibaresini eklemişti. Geçen hafta tekrarlanan Halkalı-Ispartakule hattı ihalesinde bu ifade yok!”

Bankalar projeye para vermeye yanaşmıyor

İktidarın Kanal İstanbul’u finanse etmek için gerekli para desteğini bulamadığı daha çok birçok kez gündeme getirilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, muhalefet liderleri iktidar olmaları halinde Kanal İstanbul projesi ihalelerine giren ve kazanan şirketlere para ödemeyeceklerini söylemişti.

Türkiye’deki demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden AB’ye bağlayacak 231 kilometrelik hattı finanse eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy bölümünü desteklediğini, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimininse desteklenmediğini duyurmuştu.

EBRD’nin desteklediği bölümün ihalesi kamuoyuna açık şekilde düzenlenirken, Kanal İstanbul geçişinin bulunduğu kısa bölüm için 28 Haziran günü ‘TCDD Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı’ adıyla davet usulü kapalı bir ihale düzenlenmişti. İhalede iktidara yakın Gülermak+Yapı&Yapı+Taşyapı ortaklığı 3,1 milyar lira ile en uygun teklifi vermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EBRD’nin Kanal İstanbul geçişi olduğu için demiryolu projesinin finansmanına yanaşmadığını, bütün finansman desteği kesilmesin diye Ulaştırma Bakanlığı’nın projeyi Kanal İstanbul geçişi kısmını ayırarak böldüğünü söylemişti.

‘Artık Kanal İstanbul geçişi değil mi?’

İbarenin kaldırılmasına ilişkin, ”Şimdi Ulaştırma Bakanlığı’nın kamuoyuna bir değil iki konuda açıklama borcu bulunuyor” diyen Toker, yazısında şu soruları yöneltti:

*Kanal İstanbul projesi rafa mı kalktı? Halkalı-Ispartakule demiryolu inşaatı artık ‘Kanal İstanbul geçişi’ olma vasfını taşımıyor mu?

*Bu ihaleyi iki kat fiyata neden tekrarladınız? Nasıl aynı firmalar aldı? Masa başında mı planlandı?”