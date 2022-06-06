‘Kanal İstanbul’da aynı ihale iki katı fiyata ‘gizlice’ tekrarlandı: ‘Enflasyon’ ayarı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın geçen yıl ‘Kanal İstanbul ihalesi’ diye duyurulan ihaleyi bu yıl tekrar düzenledi. Üstelik aynı başlık altında, iki katı fiyatına ve gizlice…

Konuyu gündeme getiren gazeteci Çiğdem Toker, “Enflasyonun TÜİK rakamlarıyla bile 73,50 arttığı bir ekonomide bu ihalenin dayanağı nedir, iki kat artışın sebebi enflasyon mudur” diye sordu.

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Türkiye’deki demiryolu ağını Bulgaristan üzerinden AB’ye bağlayacak 231 kilometrelik hattı finanse eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl bu hattın sadece Ispartakule-Çerkezköy bölümünü desteklediğini, 8,1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişinin yer aldığı Halkalı-Ispartakule kesimininse desteklenmediğini duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu karar sonrası Halkalı-Kapıkule hattının ‘Kanal İstanbul geçişi’ne dair apar topar bir ihale düzenlemişti. ‘Acilen yapılması zorunlu’ olarak gösterilen ihale, 21/b madde kapsamında ilan edilmeden 28 Haziran 2021’de pazarlık usulü düzenlenmişti.

Davet edilen dokuz firmadan beşi teklif vermiş, ihaleyi 3,1 milyar lira bedelle Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı ortaklığıyla kazanmıştı.

Çiğdem Toker’in Sözcü’deki yazısına göre bu ihale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda geçen hafta ‘davet usulüyle’ tekrar düzenlendi ve alan 6 milyar liraya yine Yapı ve Yapı’nın dahil olduğu konsorsiyumdu.

İktidarın gözde şirketlerinden Yapı ve Yapı aynı zamanda Atatürk Havalimanı’nı millet bahçesine dönüştürecek olan şirket.

Buna göre ihale bir yıl önce olduğu gibi ‘Halkalı Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Demiryolu İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapım İşi’ başlığıyla açıldı.

İhaleye davet edilen firmalardan en uygun teklifi, 5,9 milyar TL’yle Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı ortaklığı verdi.

İhalenin neden tekrarlandığıan dairse bir bilgi bulunmuyor.