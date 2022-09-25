Bakan, ‘Düşecek’ dediği Kanal İstanbul’un maliyetini 5 milyar dolar daha artırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce 15 milyar dolar olduğunu ama bu rakamın ihaleye çıkılınca düşeceğini öne sürdüğü Kanal İstanbul projesinin maliyetini, bu kez 20 milyar dolar olarak açıkladı.

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İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul’a STK’lar ve bilim insanları karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa ‘Hayalim‘ dediği projede ısrarını vurguluyor.

Bakan, Mayıs 2021’de, Kanal İstanbul’un maliyetinin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu ama bu rakamın ihale çıkılınca düşeceğini belirtmişti.

Kanal İstanbul’un resmi sitesinde de projenin maliyetinin 75 milyar TL olduğu yazıyor.

Bakan Karaismailoğlu, projeyle ilgili Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör’e konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, projenin maliyetinin ilk hesaplanandan daha fazla olduğunu söyledi. Bakan, projenin maliyetini ilk başta 15 milyar dolar (276,2 milyar TL) olarak hesapladıklarını ama bunun 20 milyar doları (368,3 milyar TL) bulacağını dile getirmişti.

‘Havalimanı metrosu yapmak kolay iş değil’

İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılış beş kez ertelenmişti.

Güngör, Karaismailoğlu’na açılışın neden ertelendiğini sordu. Bakan, şunları söyledi: “Havalimanı metrosu 37 kilometre. O kadar kolay değil bu hattı yapmak. Burada 10 tane tünel açma makinası çalıştı. Dünyada bir projede bu kadar tünel makinesinin çalıştığını göremezsiniz. Hatta yerli sinyalizasyon olacak. ASELSAN sistemi kurdu. Şimdi sertifikasını bu hatta aldıktan sonra dünyaya satabilecek. Dünyada bu işi yapan 5 tane firma var. Tekel durumundalar. Biz yerli sinyalizasyon sistemini kurmuş olacağız. Sinyalizasyonun dışında trenler de yerli olacak. Başka bir yere gidiyor Türkiye.”