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Yaramazlara biraz batar!

TÜSAD: Oksijen cihazı kullanan hastaların elektrik masrafını faturadan düşün

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), kronik solunum yetmezliği nedeniyle oksijen tedavisi alan hastaların elektrik sarfiyatının faturalardan düşülmesi çağrısı yaptı. Dernek, hastaların oksijen tedavisi nedeniyle kullandıkları konsantratörlerin aylık elektrik sarfiyatının 144-230 kilowatt arasında değiştiğine dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstüyse yüzde 127 zam görmüştü. 150 kilovatsaatlik sınır daha sonra 210’a yükseltilmişti. Birçok kentte elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.


Hastaların hayati öneme sahip bu cihazlar nedeniyle artan faturalarını ödemekte güçlük çektiğini belirten dernek açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Kronik solunum yetmezliği olan binlerce KOAH, kalp yetmezliği, astım, bronşektazi ve akciğer kanseri hastaları oksijen tedavisi için elektrikle çalışan konsantratör adı verilen cihazlar kullanıyor. Cihazların günlük en az 16 saat kullanılması gerekiyor. En az elektrik sarfiyatı olan beş farklı cihazın saatlik elektrik sarfiyatı 300-480 watt arasında değişiyor. Bu cihazlardan kaynaklı elektrik sarfiyatı 150 kilowatt’ın üzerine çıkıyor, bu da hastaların yüzde 152 fiyat artışından etkilenmesi anlamına geliyor.”

Dernek, maliyetleri karşılayamayan binlerce hastanın tedavisinin aksayabileceğini vurguladı: “Kademeli elektrik faturalarına uygulanacak indirim sınırının 150’den 210 kilovata çıkarılması kararı alınmıştı. Ancak bu hastaların düzenli olarak bu cihazı kullanmak zorunda oldukları unutulmamalı. Solunum hekimleri olarak, bu cihazları kullanan hastaların mağduriyetine dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak yetkilileri acil harekete geçmeye ve oksijen konsantratörü kullanan hastaların elektrik faturalarının tedavi için harcanan kısımdan muaf tutulması için ivedilikle yasal düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Bu tip hastaların tedavisinin aksamasının hayati sonuçları olacağını özellikle vurgulamak istiyoruz.”

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