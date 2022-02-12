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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Faturalar üç kat artarken asgari ücrete yüzde 100 zam bile yetmez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Elektriğin üç kat arttığı bir ortamda asgari ücrete yüzde 50 değil yüzde 100 de zam yapsanız yetmez” dedi.

Fotoğraf: İBB

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstüyse yüzde 127 zam görmüştü. 150 kilovatsaatlik sınır daha sonra 210’a yükseltilmişti. Birçok kentte elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.


İmamoğlu, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere ulaşacak bin 250 ton süt yeminin dağıtım töreninde konuştu.

İBB başkanı şunları kaydetti: “Uyarıyoruz. Diyoruz ki, el birliğiyle bazı hususları birlikte aşalım. Siz bu zor dönemi atlatmayla ilgili vergi muafiyetleri getirin, çiftçinin yakıtını daha ucuza verin Belediyenin suyu daha uygun verebilmesi elektrikten bir kısım vergileri almayın. Mazot veya enerji fiyatlarındaki artışlardan ötürü biz vatandaşı zaten toplu taşımada çok zorlanarak sübvanse ederek hizmetlerimizi sunuyoruz. Gelin bizden bir dönem için bazı vergileri almayın. Biz vatandaşa daha uygun hizmet edelim. Vatandaş bu yoksul anında bu zamların altında sıkıştığı bir ortamda bugünleri atlatabilsin.

Sadece sosyal yardımla bu iş aşılamaz diye fikirlerimizi paylaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen görevimizi sorumluluğumuzu yerine getirirken Türkiye’nin neredeyse yüzde elliye yakın yerel yönetim nüfusunun yükünü taşıyan bizler bütün sorumlulukları yerine getirirken bir yandan da hükümetimize iş birliği çağrısı yapıyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Tüm belediyelere diyoruz ki siz de bizim gibi düşüncelerinizi aynı siyasi partiden de olsanız aktarın. Hep beraber çare bulalım. Yoksa vatandaş abartılacak kadar bir takım hususlar yok demeyle bu işlerde çözüm bulmamız mümkün değil.”

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