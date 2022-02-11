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Yaramazlara biraz batar!

TBB, elektrik zamlarına yürütmenin durdurulması için dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), elektrik zamlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtı.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarına yeniden düzenleme geleceğini söylemişti.


TBB’nin açıklamasında elektriğin ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu belirtilerek Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1’inci maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi kapsamında elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerektiği ifade edildi.

Birlik tarafından Danıştay’a dava açıldığı duyurularak şunlar kaydedildi:

“Anayasaya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır.”

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