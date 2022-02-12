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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de zam protestosuna polis engeli

Polis, elektrik ve doğal gaz zammını protesto için yürümek isteyen Eskişehirlilere izin vermedi.

Fotoğraf: EMEP Eskişehir / Twitter

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstüyse yüzde 127 zam görmüştü. 150 kilovatsaatlik sınır daha sonra 210’a yükseltilmişti. Birçok kentte elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.


ANKA’dan Özge Zaim’in aktardığına göre Adalar Atatürk Caddesi girişinde toplanarak Adalar üzerinde elektrik zamlarına karşı yürümek isteyen yurttaşlar, “Artık yeter, zamlar geri alınsın” yazılı pankartı açtı; “Susma haykır, zamlara hayır”, “Hükümet istifa” diye slogan attı.

Sloganlarla birlikte yürüyüşe geçmek isteyen Eskişehirlilere, polis ‘valilikten izin alınmadığı’ gerekçesiyle engel oldu.

CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ile İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, polisten yürüyüşe izin verilmesini istedi.

CHP’li Süllü, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’la telefonda görüştü. Yürüyüşe izin verilmedi. Yurttaşlar, “Barikat açılsın, yürüyüş başlasın”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

Görüşmeler sürerken, yurttaşlar polisin kurduğu barikatları aşmak istedi; polis müdahale etti.

Daha sonra basın açıklaması polis barikatlarının arkasında yapıldı. Elektrik faturaları yakılarak “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

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