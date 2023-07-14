ALTAN SANCAR

‘Kara para’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan ve hakkındaki tutuklama kararı öncesi yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’ın oğlu, babasının eski otelinde tatil yaptı. Korkmaz, ABD’de ‘kara para’ suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Fotoğraflar: Diken

SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın bir dönem sahibi olduğu Unico Sigorta Şirketi’ne bağlı ‘Paramount Otel’de konaklayanlar uzun süre kamuoyunda konuşulmuştu.

Otel daha sonra ‘Be Premium’ olarak isim değiştirmiş ve resmi kayıtlara göre Şaban Kayıkçı’ya işletmesi için devredilmişti. Kayıkçı’ysa daha sonra otelin bir başka şirkete kiralandığını açıklamıştı.

Peker’le gündeme oturdu

Otel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarıyla gündeme oturmuştu. Peker, otelde tatil yaptığını söylediği isimlerle ilgili iddialar ortaya atmıştı. Veyis Ateş başta olmak üzere çok sayıda gazeteci, yargı mensubu, bürokratın Paramount Otel’de ücretsiz tatil yaptığını belirtmiş, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de ileri sürmüştü.

Hala Unico Sigorta bünyesinde bulunan otel, Free Petrol Ürünleri tarafından işletilmeye başlamıştı. Kazım Albayrak’a ait şirket, 12 Kasım 2021’de tüm hisselerini Korkmaz’ın kaçtığı Avusturya’da kurulu Meta Solution adlı şirkete devretmişti. Devirden beri Meta Solution, oteli işleten şirketin tek sahibi konumunda.

SBK’nın oğlu tatilde

Avusturyalı şirketin işlettiği otelde Korkmaz’ın oğlunun tatil yaptığı ortaya çıktı. 1 Temmuz’da otele koruma ve şoförle giren Korkmaz’ın oğlu, 13 Temmuz’da otelden ayrıldı. Oteldeki villalardan birinde konaklayan Korkmaz’ın oğlu D.A.K., ayrıca balık avladığı küçük bir tekneyi de otel bölgesine getirdi. 13 Temmuz’da otelden ayrılan D.A.K., teknesini otelde bıraktı.

Özel önlemler

Korkmaz’ın oğlunun otelde konakladığı süre boyunca fotoğrafının çekilmemesi için özel önlemler alındı. Ayrıca konaklama boyunca ihtiyaçlarının karşılanması için otel çalışanlarının bir bölümü sürekli kendisiyle ilgilendi.

Diken ulaştı

Diken, Korkmaz’ın oğlunun oteldeki tatili sırasında çekilen iki fotoğrafa ulaştı. Fotoğraflarda D.A.K., otelde denize girerken görülüyor.

Ali Şükrü

Öte yandan, Korkmaz’ın oğlunun balık avına çıktığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı teknelerden birinin adının ‘Ali Şükrü’ olduğu görülüyor. Ali Şükrü adlı tekneyi daha önce Ali Osman Hacısüleymanoğlu’nun balık avlarında kullandığı ve onunla çeşitli yarışmalara katıldığı basına yansımıştı.

25 Ağustos 2021’de Klassmagazin adlı sitede, Hacısüleymanoğlu’nun Ali Şükrü’yle büyük balık avı yarışmasına katıldığı ve ödül aldığı bilgisi var.

Teknenin adı Ali Osman Hacısüleymanoğlu ve Şükrü Hacısüleymanoğlu kardeşlerin isimlerinden oluşuyor.

Şükrü Hacısüleymanoğlu, 2003’te Kaya Çilingiroğlu’nun vurulduğu olay nedeniyle tutuklanmıştı.

Ali Osman Hacısüleymanoğlu’ysa 2022’de İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yakalanarak suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

ABD’de yargılanıyor

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de Avusturya’ya ‘gitmişti’. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. Korkmaz, 15 Temmuz 2022’de ABD’ye iade edilmişti.

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde açılan davada Korkmaz ‘kara para aklama’, ‘yasa dışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor. Davada bir sonraki duruşmaysa Ekim 2023’te.