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Yaramazlara biraz batar!

Özel'den bakan Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı: Tutanaklar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladığı Grand Kartal Hotel yangını ‘rapor’una ‘korsan’ diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt verdi: “Tutanaklar var.”

Fotoğraf: AA

20 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 78 kişi ölmüştü.


Yangına ilişkin otelin sahibi Halit Ergül ile genel müdürü Emir Aras’ın da olduğu dokuz kişi tutuklanmıştı. Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de olduğu beş kişiyse gözaltında.

Özel dün sorumlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gösterildiği ‘bilirkişi ön raporu’ paylaşmıştı.

Bakan Tunç ‘rapor’‘hiçbir resmi niteliği olmayan korsan metin’ olarak nitelendirmişti.

Özel’den yanıt bugün geldi:

* Böyle bir facianın mazereti olamaz. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Meclis’e araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz.

* Bakan (Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) kendisi dışında herkesi suçluyor. Suçladığı başka bakanlıklar, il özel idaresi, Bolu Belediyesi… Sırf kendini kurtarmak için. Adalete dün bir müdahale geldi, buna karşı da biz inisiyatif kullandık. Gerekeni yaptık. İlk kez buradan açıklayacağım.

* Yedi kişilik heyet görevlendirdi, bu heyet rapor hazırladı. Dört savcı ve yedi bilirkişi rapora son şeklini verdi. Sorumlular arasında il özel idaresi, bakanlık var. Bolu belediyesini sorumlu görmüyorlar. Bu raporu kabul etmiyorlar, “Değiştirin” diyorlar. “Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın” diyor.

* Bakanlıktan bilirkişilere baskı geliyor. Bunu duyduğum anda adalet bakanını, içişleri bakanını, cumhurbaşkanı yardımcısını aradım. Süreçle ilgili bütün bilgileri aktardım. Heyetin raporunu kamuoyuyla paylaştım. Bakan telefona çıkma yerine rapora korsan dedi. O rapor milletin malıdır. Rapor da korsan değil, tutanaklar var.

44 kişi taburcu edildi

Bu arada Sağlık Bakanlığı, oteldeki yangında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini, altı kişinin tedavisininse devam ettiğini duyurdu.

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