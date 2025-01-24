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Yaramazlara biraz batar!

'Korsan metin' yanıtı: CHP'ye göre iktidar 'yeni bir operasyon içinde'

Özgür Özel’in açıkladığı Grand Kartal Hotel yangını ‘bilirkişi ön raporu’na ‘korsan metin’ diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a CHP’den yanıt geldi: “Yeni bir operasyonun içindesiniz.”

Fotoğraf: AA

20 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 78 kişi ölmüştü.


Yangına ilişkin otelin sahibi Halit Ergül ile genel müdürü Emir Aras tutuklanmıştı. Aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun’un olduğu 12 kişi de gözaltında.

Özel’in bugün sorumlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gösterildiği ‘bilirkişi ön raporu’ paylaşmıştı.

Bakan Tunç ‘rapor’u ‘hiçbir resmi niteliği olmayan korsan metin’ olarak nitelendirmişti.

Tunç’a yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı ve ‘gölge adalet bakanı’ Gökçe Gökçen’den geldi.

Gökçen’in X’teki açıklaması şöyle:

* 78 kişinin ölümünden hemen sonra, daha cenazeler kaldırılmadan algı çalışmasına başladınız. Çok basit bir soruya cevap vermek, ailesini kaybetmiş insanlarımıza hesap vermek yerine “10 gün içinde cevap vereceğiz” dediniz.

* Herkes biliyordu ki Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sizinkilerin kusurunu kapatmak için zamana ihtiyacınız vardı. Hayatını kaybeden işçilerin hesabını vermesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise ortada bile yoktu.

* Şimdi ise gerçek bilirkişi ön raporuna ‘korsan’ diyerek yeni bir operasyonun içindesiniz. Hiç kimse unutmasın. Bu kez gerçekleri karartamayacak, algı çalışmasıyla sorumluluğunuzu başkalarına yıkamayacaksınız. Boş sözleri ve muhalefete çamur atmayı bırakın, kaybettiğimiz canların hesabını verin.

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