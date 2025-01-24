Ersoy: Bakanlık her şeyi kontrol etmez

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’le ilgili konuştu: “Bakanlık kontrolörleri her şeyi kontrol etmez.”

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20 Ocak’ta Kartalkaya’da bulunan oteldeki faciada 51 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin aralarında işletme sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun’un da olduğu 14 kişi gözaltında.

Facianın sorumluluğunu kimse kabul etmezken, CNN Türk canlı yayınına konuk olan bakan Ersoy ‘kanunen sorumluluk olmasa da Bolu belediyesi itfaiyesinin tespit ettiği eksikleri bildirmesi gerektiğini’ söyledi.

‘Bakanlık kontrolörlerinin her şeyi kontrol etmediğini’ belirten Ersoy ‘faciaya ilişkin davanın sonucuna göre mevzuatları yeniden düzenleyebileceklerini’ duyurdu.

cnnturk.com‘un aktardığına göre Ersoy şöyle konuştu:

* 2021’den önce belediye belgeli ve bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021’den itibaren “Turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın” dedik. Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor.

* Kartalkaya’daki otel il özel idareye başvuruyor. Burada beşinci madde itfaiye raporu. “İtfaiye müdürlüğünden alacaksınız” diyor. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi. Kartalkaya’da iş yeri açmak belgesi için yangın belgesini Bolu belediyesi veriyor. Bolu il sınırlarında olduğunuz için başka şehirden alamazsınız. İl sınırları içinde bağlı olduğu için itfaiye olmak zorunda. İşyeri açma ruhsatını takip eden kurum il özel idaresi. Bunların uygunluklarına bakılıyor, uygunsa ruhsat veriyor.

‘Bakanlık kontrolörleri her şeyi kontrol etmez’

* Bize geldiğinde kontrolör yolluyoruz işletmeye. Kontrollerde turizmle ilgili kriterlere bakıyoruz. Yıldızını, niteliğini denetliyor. İşyeri açma ruhsatını görünce bizim için “İşlem tamam” anlamına geliyor. Ana kuralımız bu. İtfaiye işi çok teknik bir konu. Bizim o kontrolörümüzün o yeterliliğe sahip olma şansı yok. Bakanlık kontrolörleri her şeyi kontrol etmez, turizmle ilgili kontrollerini yapar. Gerisi için işyeri açma ruhsatını talep eder, bu tamamlanmadan da işlemi başlatmaz.

‘Raporda sekiz kusur çıkmış, bence itfaiye bildirmeliydi’

* Bolu belediyesi itfaiyesi raporunda sekiz ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, il özel İdaresi ve il turizm müdürlüğüne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var. Bence itfaiyenin ilgili kurumlara bunu bildirmesi gerekiyor. Kanun kısmını bir tarafa bırakıyorum. Vicdani, etik olarak bunu gönüllü yapmalı. İl özel idare ruhsatı düşürür, kapatır.

‘Yetki var zorunluluk yok’

* Daha da kötü bir şey, belge geri çekiliyor. Onun yerine 70 metrekare bir yere rapor veriyor. Binanın genelini görüyorsunuz ama o güvensiz yerin yanında rapor veriyorsunuz. Yangın yetkilendirme belgesini veren kurum, denetimiyle de yetkili. Mevzuatta yetki var ama zorunluluk yok. Hangi periyotta gideceğinizi mevzuat size bakıyor.

‘Alanın sorumluluğu il özel idarede ama…’

* Kartalkaya’daki bütün işletmeler, yangın yeterlilik belgesini Bolu belediyesi itfaiyesinden almış. Siz zaten bir işletmenin yangın yeterlilik belgesini veriyorsanız, denetlemekten sorumlu da sizsiniz. Zorunluluk yok, keyfiyeti itfaiyeye bırakılmış ancak işletme talep ederse denetlemek zorunda. Alanın sorumluluğu il özel idarede ama bu itfaiyenin sorumluluklarını kaldırmıyor. Raporu geri çekme konusuyla ilgili benim şahsi görüşüm, bu açıklanabilir değil. Böyle bir ortamda kurumun buna kesinlikle izin vermemesi gerekiyor.

‘Dava sonucuna göre mevzuatlarımızı düzenleyeceğiz’

* Dava süreci çok önemli. Bu davanın sonucuna göre belki biz de mevzuatlarımızı düzenleyeceğiz. Son üç yılda çok yoğun bir çalışma yapıyoruz, bütün belgeleri ısrarlı şekilde istiyoruz. Tamamlayamayanları kapatıyoruz, kapatmaya da devam edeceğiz.

* İtfaiye teşkilatı kurmak, il özel idareden istenecek, orada bir yer gösterilecek. Bu bizim sorumluluk alanımızda değil, itfaiyenin yetkisinde. İş yeri açma çalışma ruhsatı varsa itfaiye raporu da vardır. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmesi, itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğunu gösteriyor.

‘İhbar edilseydi kapatılacaktı’

* En başından beri söylüyorum. Yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınır. 12 Aralık’ta tespit etmiş itfaiyede, talebi geri çektirmek yerine bu konuda il özel idareye bildirmeniz gerekiyordu. Ana binadaki yetersizliği biliyorsunuz, ihbar edilseydi zaten bu işletme kapatılacaktı. Raporu veren kurumların denetleme yetkisi var ancak denetlemek zorunluluk yok. Demek ki belki bir zorunluluk getirilmeli. Belli periyotlarla denetim yapılmalı belki.