Nagehan Alçı yazdı: Bulu, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş, morali bozukmuş

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanarak ‘kayyım rektör’ olarak anıldığı görevinden yine Erdoğan’ın kararıyla alınan Prof. Dr. Melih Bulu sessizliğini koruyor. Bulu’nun gelecek planlarını Nagehan Alçı yazdı.

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Erdoğan tarafından 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, 14 Temmuz tarihli kararla görevden alınmış, üniversitenin rektörlüğüne yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Instagram hesabından görevden alındığı gece önce bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını paylaşan Bulu daha sonra bu paylaşımı silmişti. Son olarak Erdoğan’ın bir fotoğrafını herhangi bir not olmadan story’sinden paylaşan Bulu hesabını tamamen kapatımıştı.

Bir süre sonra biyografisinden ‘Boğaziçi Üniversitesi rektörü‘ bilgisini kaldırdığı Twitter hesabından ise görevden alındığından beri paylaşım yapmadı.

Alçı bugünkü köşesinde Bulu’nun görevden alındığı günden bu yana ‘sırra kadem bastığını‘ belirterek hakkındaki ‘rivayetlere‘ değindi. ‘Devlet tarafından korunduğu, yeni bir görev verileceği’ söylentilerinin doğru olmadığını öne süren Alçı “Ben size işin aslını söyleyeyim” iddiasıyla şunları yazdı:

“Bulu’nun morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş. Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunuyormuş. Büyük olasılıkla kökenlerinin dayandığı Makedonya’ya gidecek ve bir Makedon üniversitesinde ders verecekmiş. Yani Bulu’ya devlet tarafından verilen yeni bir görev söz konusu değil.”