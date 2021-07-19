Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı yazdı: Bulu, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş, morali bozukmuş

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanarak ‘kayyım rektör’ olarak anıldığı görevinden yine Erdoğan’ın kararıyla alınan Prof. Dr. Melih Bulu sessizliğini koruyor. Bulu’nun gelecek planlarını Nagehan Alçı yazdı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan tarafından 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, 14 Temmuz tarihli kararla görevden alınmış, üniversitenin rektörlüğüne yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.


Instagram hesabından görevden alındığı gece önce bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını paylaşan Bulu daha sonra bu paylaşımı silmişti. Son olarak Erdoğan’ın bir fotoğrafını herhangi bir not olmadan story’sinden paylaşan Bulu hesabını tamamen kapatımıştı.

Bir süre sonra biyografisinden ‘Boğaziçi Üniversitesi rektörü‘ bilgisini kaldırdığı Twitter hesabından ise görevden alındığından beri paylaşım yapmadı.

Alçı bugünkü köşesinde Bulu’nun görevden alındığı günden bu yana ‘sırra kadem bastığını‘ belirterek hakkındaki ‘rivayetlere‘ değindi. ‘Devlet tarafından korunduğu, yeni bir görev verileceği’ söylentilerinin doğru olmadığını öne süren Alçı “Ben size işin aslını söyleyeyim” iddiasıyla şunları yazdı:

“Bulu’nun morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş. Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunuyormuş. Büyük olasılıkla kökenlerinin dayandığı Makedonya’ya gidecek ve bir Makedon üniversitesinde ders verecekmiş. Yani Bulu’ya devlet tarafından verilen yeni bir görev söz konusu değil.”

Melih Bulu’nun ‘intihal dosyası’ YÖK’te: Unvanlarının geri alınması talep edildi

Bulu’nun iki defa istifası istenmiş; fişi intihal dosyası çekmiş

Gelen gideni aratmıyor: Boğaziçi’nde Can Candan’ın görevine son verildi

Boğaziçi Dayanışması taleplerini sıraladı: Tüm kayyımlar gidene kadar devam

‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ni ‘ilk 100’e hazırlıyor: 25 güvenlik görevlisi alınacak

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği: Boğaziçi işgal edildi

Boğaziçi’ne ‘kilit’: Öğrencilerden okul önünde eylem

Melih Bulu ‘Altı ayda biter’ demişti: ‘Boğaziçi direnişi’ altıncı ayında

Boğaziçi Hukuk, ‘dış güçlerle mücadele için’ kurulmuş

Boğaziçili öğrencinin bursunun kesilmesine ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ senatoyu ‘gasp etti’: Kurumsal kazanımlar tahrip ediliyor

Boğaziçili akademisyenler: Yönetim kurulu artık kayyımların elinde

Boğaziçili akademisyenler: Senato gasp ediliyor

Boğaziçi’nde dersleri engellenen hocaya destek: Feyzi hoca burada

Boğaziçi’nde bir hocanın daha derslerine ‘gerekçesiz’ son verildi

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Boğaziçi’nde özel güvenlikçiler polisten rol çaldı: Ölümle tehdit, tekme tokat dayak

Boğaziçili öğrencilerden ders vermesi engellenen hocaya destek

‘Kayyım’ın oyunu: Boğaziçi rektörünün derdi senatoda çoğunluğu ele geçirmek

Boğaziçililer 100 gündür ‘kayyım’a direniyor

5 bin Boğaziçili 35 metrelik pankartla ‘Melih Bulu istifa’ dedi

10 kişiden yedisi: Boğaziçili öğrenciler haklı

Kadıköy’de ‘Boğaziçi eylemi’: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Boğaziçi eylemleri: 97 kişi hakkında, üç yıla kadar hapis istendi

‘Boğaziçi eylemleri’: Gözaltına alınan 52 kişiden 46’sı serbest

Boğaziçi Üniversitesi’nde 12 öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi’nde resim ve merdivene karalama

Üyeleri, Boğaziçi Mezunlar Derneği’ne tepkili: Bulu davasına müdahil olun

Mezunlardan video: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

Anket: Boğaziçi mezunlarının yüzde 1’i bile rektör atamasını desteklemiyor

Boğaziçi Dayanışması’ndan Soylu’ya: Bir adım geri atmadık, siz atacaksınız!

Soylu yine ‘sevgi dolu’: Bakana göre eski Boğaziçi rektörü ‘ahlaksızlığın dibi’nde

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Boğaziçi raporu: Temel insan hakları hiçe sayıldı

Boğaziçili yazar ve sanatçılardan ‘kayyım rektör’e karşı bildiri

Kadıköy’deki Boğaziçi eyleminde tutuklanan öğrencilerle ilgili itiraza ret

Eski Boğaziçi rektörü Ergüder: Öğrenciler protesto tarihimizde yeni sayfa açtı

‘Boğaziçi soruşturması’nda tutuklanan Buldağ ve Ünal’a tahliye

Mezunlardan video: Boğaziçi’ne sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmak demektir

Bursa’daki ‘Boğaziçi eylemi’ne müdahale: 19 kişi gözaltında

‘Boğaziçi soruşturması’: Beyza Buldağ’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Boğaziçi protestoları: Aynı fotoğraf gerekçe gösterilerek iki farklı kişi tutuklandı

Buldağ: Boğaziçi Dayanışması hesabını devrettim; paylaşımları ben yapmadım

‘Boğaziçi soruşturması’nda gözaltına alınan Beyza Buldağ tutuklandı

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan dört kişi tutuklandı; iki kişiye ev hapsi

Boğaziçililerden Erdoğan’a açık mektup: Madem yürek demişsiniz cevap verelim

Profesör Akdeniz: Boğaziçi’ndeki iki yeni fakülte ‘Truva atı’ görevi görecek

Valilik: Kadıköy’deki eylemlere katılan beş kişi gözaltında, üç kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi’ne iki yeni fakülte: İletişim ve hukuk

‘Kayyım rektör’ protestoları: Ankara’da 30, İzmir’de 26, Adana’da 10 gözaltı

‘Kayyım rektör’ protestoları: Bursa’da 17, Samsun’da 19, Çanakkale’de dokuz gözaltı

Kadıköy’deki eylemde gözaltına alınan iki kişi hakkında tutuklama kararı

İçişleri’nden ‘Boğaziçi bilançosu’: 528 kişiden 28’i halen gözaltında

Dışişleri’nden AB ve ABD’ye Boğaziçi çıkışı: Söz konusu çevreleri uyarıyoruz

ABD ve AB’den Boğaziçi tepkisi: Gözaltılar endişe verici

BM de ‘Boğaziçi’ne kayıtsız kalmadı: Gözaltındakiler derhal salıverilsin

‘Kayyım rektör’ eylemleri: Sosyal medya paylaşımlarından sekiz gözaltı

İzmir’de Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: Gözaltılar var

TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor

İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez

Bahçeli’den CHP liderine gözaltılarla ilgili yanıt: Türkiye’nin böyle evlatları yok

Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın

Polisten, Kadıköy’de toplanan öğrencilere plastik mermi: 104 gözaltı

Ankara’da Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: 69 gözaltı

Kaymakamlıktan öğrencilerin toplanacağını duyurduğu Kadıköy’e eylem yasağı

EGM’den Boğaziçi açıklaması: Polis ‘Aşağı bak’ değil, ‘Aşağıdan’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanlığına atanan Oğuzhan Aygören görevi reddetti

Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 98’i serbest

Boğaziçi’nde protestolar devam ediyor: Polis kampüse girdi, 159 gözaltı

Boğaziçi Direnişi: Amacımız değerlere saygısızlık etmek değil; çarpıtıldı

‘Kabe görseli’ soruşturması: İki kişiye tutuklama, iki kişiye ev hapsi

YÖK: Bu eylemi gerçekleştirenler üniversite gençliğini temsil etmiyor

Boğaziçi’ndeki ‘Kabe figürlü LGBTİ + bayraklı görsel’den dört öğrenciye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin gözaltı sayısı 36’ya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto

‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

Boğaziçi Mezunlar Girişimi: Tepeden inme atamayla üniversitenin iradesi hiçe sayıldı

Anam babam okul yüzü görmemişti, Boğaziçi’nde hocalık yaptım…

Boğaziçi Mezunlar Derneği nihayet ses verdi: Müdahaleleri kabul etmiyoruz

Hey Boğaziçi Mezunlar Derneği… Nasıl, ‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?

Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

SON HABERLER

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

Benzersiz, sürrealist bir yazar…

Hayalden ve derinlikten yoksun; sosyolojiye, şiire, sanata, ekonomiye yıldızlar kadar uzak spor yazıları, okuyanı da fakirleştiriyor, üzerine yazıldığı sporu da…
Her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bu dünyada, maç yazılarını bir olay yeri inceleme titizliği ile yazan İslam Çupi usta ve o kuşak yalnızca yazdıkları sayfalara değil, yaşama da değer katıyorlardı.
Neydi o kaybettiğimiz, neydi?

Küba’ya hazır reçete: Anti-emperyalizm

Bugünkü kanlı canlı Kübalıların acılarının hafifletilmesi, bizim geçmişin hayalleriyle kendimizi avutmamızdan çok daha önemli gibi geliyor. Kuru kuruya bir anti-emperyalizm söyleminin yürekleri soğutmaktan başka bir faydası olmayacak.

Otoriter rejimlerin ‘casus yazılım’ tuzağı: Türkiye’de yaklaşık 500 numara hedefte

The Guardian ve 16 medya kuruluşu ortaklaşa bir çalışma yaparak İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin otoriter rejimlere casus bir yazılım sattığını ortaya çıkardı. Yazılım üzerinden insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve avukatlar izlendi. Önümüzdeki günlerde sadece mağdurlar değil aynı zamandan bu yazılımdan faydalanan hükümetler de açıklanacak. Listede Türkiye’de Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran bir savcı da yer alıyor.