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Yaramazlara biraz batar!

Karar anca alındı: KYK yurtları ücretlerinde iade

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere 20 Şubat’a kadar olan dönem için yurt ücreti iade edilecek.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.


Bu nedenle açıklamanın akşamından itibaren yurtlar apar topar boşaltılmaya başlamıştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından, bakanlığa ait (KYK) yurtlarda kalan öğrencilere ücret iadesi yapılacağını açıkladı.

Öğrenciler uzun süredir kalmadıkları dönemin yurt ücretlerine ne olacağıyla ilgili soru işaretlerine sahipken CHP Milletvekili Murat Emir Kasapoğlu’na tepki gösterdi. Emir, kararın daha önce alınması gerektiğini söyledi.

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