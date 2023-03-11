Galatasaray tribünü de ‘İstifa’ dedi

Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa maçında “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” diye slogan attı.

Görsel: Twitter

Bugün Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı 1-0 yendi.

Galatasaray taraftarları Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları gibi maçta “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” diye slogan attı.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri hedef göstermişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok kulüp de sloganı kınayarak stadyumda ‘siyaset yapılmaması’ gerektiğini savunmuştu. Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişi yasaklanmıştı.

Tribünde “Hükümet istifa” sloganı atıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarlarına ‘spor müsabakalarını seyirden men’ cezası tebligatları gitmeye başlamıştı. Kulüp de söz konusu taraftarlara hukuki destek sağlayacağını duyurmuştu.