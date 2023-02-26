Bahçeli, ‘Hükümet istifa’ sloganı nedeniyle Beşiktaş’tan istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş tribünlerindeki “Hükümet istifa” sloganı nedeniyle üyesi olduğu Beşiktaş’tan istifa etti.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 44 bin 374. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk gerekçesiyle yurttaşlar arasında hükümete karşı büyük öfke var.

Dün Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu.

Bugünse İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti.

Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

‘Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır’

MHP’nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir, maçtan sonra Bahçeli’nin istifasını Twitter’dan şu sözlerle duyurdu:

* Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

* Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.

* Sayın genel başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.

Semih Yalçın da istifa etti

Haberin duyurulmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Beşiktaş’tan istifa etti: “Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın genel başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum.”